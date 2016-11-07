Orhangazi’de 15 Temmuz sergisine ilgi büyük

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde AK Partili tarafından hazırlanan ’15 Temmuz’da Orhangazi’ adlı fotoğraf sergisi ilgi gördü.



AK Parti Kadın Kolları, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini fotoğraflarla anlattı. Kadın kolları tarafından hazırlanan ’15 Temmuz’da Orhangazi’ adlı fotoğraf sergisi Cumhuriyet Alanı’nda açıldı. Darbe girişi sırasında İstanbul ve Ankara’da yaşananların da yer aldığı fotoğraf sergisinde, Orhangazi’deki 27 günlük demokrasi nöbetlerinden seçme fotoğraflar yer aldı. AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdülkadir Karlık’ın yanı sıra yüzlerce Orhangazili gün boyu açık kalan sergiyi ziyaret ederek fotoğrafları inceledi.

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