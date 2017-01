“Örgüt toplantılarını böyle ifşa etti”

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan hakim, firari yargı imamı Ahmet Can’ın Çukurambar’daki lüks evde düzenlediği örgüt toplantılarını deşifre etti: “Ahmet Can’ın sohbetlerine Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Hüseyin Yıldırım, Ahmet Kaya, Muzaffer Bayram, Galip Tuncay Tutar ve Ahmet Berberoğlu gibi isimler katılırdı”



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan hakim Ömer Faruk A., firari yargı imamı Ahmet Can’ın gizli toplantıları ve bu toplantılara katılanlarla ilgili önemli bilgiler verdi. İtirafçı hakim Ömer Faruk A., FETÖ ile lise 3. sınıftayken tanıştığını, ailesinin maddi durumu kötü olmasından ötürü FETÖ dershanesinde burslu okuduğunu, üniversiteyi kazandıktan sonra Bornova’da bir örgüt evine yerleştirildiğini anlattı. “Düzenli olarak ev sohbetleri yapılıyordu. Fetullah Gülen’in kitapları okunuyordu. Zaman zaman gelen öğrencilere ders anlatılırdı” diyen itirafçı, sonraki süreci özetle şöyle anlattı:

HAKİMLİĞİ KAZANINCA…

“2007 KPSS’de 91 puan aldım. Beni çağırıp, kaymakamlık sınavlarına hazırlanmam gerektiğini söylediler. Sınav nisan ya da mayısta olacaktı. İşletme ve iktisat gibi bölümlerden mezun yaklaşık 50-60 kişi 2 ay çalıştık. Ancak ben hakimlik sınavını kazanınca kaymakamlık sınavına hazırlanmama gerek olmadığını söylediler. Diğer arkadaşlar bu sınava çalışmaya devam etti. Kaldığımız süre içerisinde TV, internet, cep telefonu yasaktı. Cep telefonlarımız olmadığı için de diğer arkadaşların ne yaptıklarını veya sonradan nereye gittiklerini bilmiyorum.”

ONU İŞE GİDERKEN GÖRMEDİM

“2008 nisan ayında Ankara’da staja başlayacaktım. İzmir’den kim tarafından ismim bildirildi bilmiyorum ama telefonla arayan O.E. beni terminalde karşıladı. Daha sonra Çukurambar’daki bir eve götürdü. Evde sadece ikimiz kalıyorduk. Bu kişi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde avukat olarak çalıştığını ve evli olduğunu söylüyordu. Ancak kendisini işe giderken pek görmedim. Ailesinin yanına da pek gitmezdi. Sadece bazı haftasonları giderdi. Genelde işi bu evde gelip gidenleri karşılamak veya getirip götürmek şeklindeydi.”

KAPIYI AÇAR, ÇAY DEMLERDİM

“Burada kaldığımız süre içerisinde daha çok ismini Ahmet Can diye hatırladığım şahsın eve getirilip götürülmesi ve şoförlüğünü yapıyordu. Siyah, camları filmli minibüs tarzı bir araç kullanırdı. Ahmet Can’ın sık sık ABD’ye gidip geldiğini, Gülen’in yanından geldiğini söylerlerdi. Ahmet Can isimli kişinin yargı imamı olduğuna dair konuşmalar duydum. Ahmet Can geldiğinde genelde Adalet Bakanlığı bürokratlarından ve Yargıtay üyelerinden bazıları da gelirdi. Ben stajyer olduğum için toplantılara katılmazdım. Sadece kapıyı açar, kapatır ve çay isterlerse çay demlerdim.”

EKİPTE KİMLER YOK Kİ!

“Bu eve gelip gidenlerden bazıları, basında isimleri geçtiği için sonradan öğrendiğim, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nden Birol Erdem, İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ile daha sonra Adalet Akademisi Başkanı olan Hüseyin Yıldırım, HSYK Üyesi Ahmet Kaya, HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştığını düşündüğüm Galip Tuncay Tutar (FETÖ’nün Danıştay İmamı), İsmail Hakkı Şentürk (firari), Engin Durnagöl (Eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı), Ahmet Toker (Yargıtay Üyesi), Ahmet Berberoğlu (HSYK Üyesi) idi. Bu gruplar içerisinde İlyas diye bir şahsı daha hatırlıyorum. Sanırım Yargıtay üyesiydi, eşinin de doktor olduğunu hatırlıyorum. Çünkü evde bir misafir rahatsızlanınca doktor olan eşini getirmişlerdi.”

HIRSIZ GİRİNCE EVİ BOŞALTTILAR

“Toplantıların içeriğine ilişkin bilgim yoktur. Ben eve girerken O.E. isimli şahıs bana bu evi kimsenin bilmemesi gerektiğini, kimseyi eve getirmemem gerektiğini, benim de kimseyle gidiş geliş yapmamamı ve arkadaşlarıma da bu durumdan bahsetmememi sıkı şekilde tembihlemişlerdi. Stajımın bitmesine kısa bir süre kala bu evde hırsızlık olayı meydana geldi. Biri bana ait olan 2 bilgisayar çalındı. Hırsızlık olayından sonra da bu ev boşaltıldı.”

…VE 15 TEMMUZ

“2016’da Kastamonu’ya tayin edildim. Aykut kod adlı şahıs benimle Hamza isimli şahsın irtibat kuracağını söyledi. Ancak ben Kastamonu’ya taşındıktan 3 gün sonra darbe teşebbüsü oldu ve açığa alındık. Bu nedenle kimse ile de irtibata geçemedik…”

Yarsav’a üye ol!

İlk görev yeri olan Ayvalık’a hakim sıfatıyla atandığında diğer FETÖ üyelerince kendisine ‘YARSAV üyesi olması’ yönünde telkinde bulunulduğunu anlatan itirafçı Ömer Faruk A., şunları anlattı: “İlk görev yerim olan Ayvalık’a gittiğimde Ankara İdare Mahkemesi’nde görevli Ömer isimli hakim beni arayarak, iki üç defa ziyarete geldi ve klasik cemaat taktiklerini iletti. Tedbir yapmamı, Fetullah Gülen kitaplarını okumamı, YARSAV’a üye olmamı söyledi. Ben zaten YARSAV’a daha önceden üye olmuştum.”

ByLock’lu tabletleri topladılar

“2014 Temmuz ayında Boldavin’e atandığımda ‘Aykut’ kod adlı şahıs benimle irtibata geçti. Telefonumda ByLock olup olmadığını sordu. Olmadığını söyleyince ByLock yüklemem gerektiğini ve buradan haberleşeceğimizi söyledi. Hatta o sırada benim akıllı telefonum da yoktu. Eşimin kullandığı telefona ByLock’u kendisi yükledi. Yaklaşık 1 ay bu telefondan mesajlaştıktan sonra da tablet bilgisayar getirdi. ‘Aykut’ kod adlı şahıs hattı bir akrabamız üzerine çıkarmamızı söylediği için kayınvalidem üzerine hat aldım. 2014 HSYK seçimleri sırasında ByLock üzerinden bu şahısla sık sık konuştuk. Sürekli hangi hakim ve savcının kime oy vereceği ile ilgili bilgiler sorardı. Bazen de bazı hakimlerin memleket ve mezun olduğu okula ilişkin bilgiler iletip, bu kişilerle irtibat kurup bağımsız adaylar için oy istememi söylerdi. Ancak ben kimseden oy istemedim. 2015 yaz aylarında bu tabletleri geri istediler. Ondan sonra da bu program üzerinden herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu tablette Eagle programı da yüklüydü ama ben bunu kullanmadım.”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail