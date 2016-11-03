Önce nikaha koştular sonra kan bağışında

Bursa’da dünya evine giren bir çift, nikahlarının kıyılmasının ardından kan merkezine koşarak, lösemi hastaları için kan bağışladı.



Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatlarını birleştirme kararı alan Pınar ve Ersin Uraç çifti, belediyede yapılan nikah merasimi sonrası soluğu kan merkezinde aldı.

Kızılay tarafından ilçede düzenlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından da desteklenen “Donör ol, umut ol” kampanyasına katılmak için kan toplama merkezine koşan Uraç çifti, gereken evrakları doldurduktan sonra sırayla kan verdi. Genç çifti kan merkezinde gören çok sayıda vatandaş da merkeze koştu. Kök hücre bağışı için büyük bir hassasiyet gösteren çift, herkesi lösemili çocuklara umut olmaya davet etti.

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