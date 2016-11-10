Onbinler Anıtkabir’de buluştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’de yapılacak tören öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir’e gelen ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu askerler elektronik kimlik kartı okuyucularıyla tek tek aranarak Anıtkabir’e alındı.



Anıtkabir’de Cumhurbaşkanlığı’nda görevli özel harekat polisleri de görev yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’de yapılan törende de güvenlik nedaniyle törene gelen askerlerin üstleri aranmıştı.

Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir’e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

”Bugün ebediye intihalinin 78’inci yıldönümünde, zat-ı alinizi bir kerz daha hürmetle yad ediyoruz. Cumhuriyete sahip çıkmayı görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı, müreffeh ülke olma yolunda ilerliyoruz.

Terör örgütlerinin, bölücü örgütlerin ve bunları maşa olarak kullananların ülkemizi bölmesine izin vermeyeceğiz.

Ruhun şad olsun.”‘

KILIÇDAROĞLU’NDAN TWEET

10 Kasım nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: ”Bize bu vatana sahip çıkmayı ve çağdaş uygarlık yolunda yürümeyi öğrettin. Emanetine gözümüz gibi bakıyor, seni sonsuz bir özlemle anıyoruz.”

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