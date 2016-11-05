‘Ölü Ozanlar Derneği’ne yoğun ilgi

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sergilenen ve biletlerinin kitap karşılığı dağıtıldığı Ölü Ozanlar Derneği oyunu büyük ilgi gördü.



Can Gürzap’ın başrolünde oynadığı Ölü Ozanlar Derneği oyununun biletleri kitap karşılığında ücretsiz olarak dağıtıldı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun ilgi gördü. Oyundan elde edilen yüzlerce kitap, Mardin’in Subaşı köyündeki öğrencilere hediye edilecek.

Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayesinin anlatıldığı ‘Ölü Ozanlar Derneği’ adlı oyunda, okul, aile ve öğrenci üçgeninde yaşanan olaylar trajikomik bir şekilde anlatılıyor.

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