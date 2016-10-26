Olgun Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor

Nilüfer Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü vatandaşların sosyal faaliyetlerde bulunması amacıyla yaptığı Olgun Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor.

Genç yaşlı her yaştan insana yönelik çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, bu yönde hazırladığı bir projeyi daha hayata geçirmek için gün sayıyor. 60 yaş ve üstü vatandaşların sosyal faaliyetlerde bulunacağı bir alan olan Nilüfer Belediyesi Olgun Gençlik Merkezi, yakın zamanda kapılarını açacak.

ATOLYE VE HOBI ODALARI…

570 metrekare kapalı alana sahip olan Olgun Gençlik Merkezi’nde resim, müzik, seramik, ahşap boyama gibi çalışmaların yapılacağı 5 adet atölye salonu bulunuyor. Satranç ve tavla gibi oyunların oynanabileceği hobi odalarının da yer aldığı Olgun Gençlik Merkezi, vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği oyun odasına da sahip.

Bir adet kitaplığın bulunduğu Olgun Gençlik Merkezi’nde, gelen vatandaşlar şömine başında kitap ve gazetelerini okuyabilecekler.

Toplam alanı 3 bin 300 metrekare olan ve bahçesinde çeşitli spor aletleri barındıran Olgun Gençlik Merkezi’nde aynı zamanda vatandaşların sağlıklı yürüyüş yapabileceği ve stres azalttığı bilinen refleksoloji yolu da planlandı.

Dinlenme alanlarının bulunduğu merkezde, süs havuzları ve vatandaşların küçük çaplı tarım yapabileceği bir alan da farklılık sunuyor. Merkezde ayrıca acil durumlar için bir adet doktor odası da yer alıyor. Bu odada belirli periyotlarla bir doktor da görevli olacak. Nilüferlilerin Olgun Gençlik Merkezi’nden yararlanabilmeleri için üye olmaları gerekiyor.

BOZBEY: BULUSMA NOKTASI OLACAK

Nilüfer Belediyesi’nin farklı sosyal mekanlarından bir tanesini daha Kasım ayı içinde vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi, sosyal projeler konusunda yine örnek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bu proje yakın zaman içinde 60 yaş üstü vatandaşlarımızı ağırlayacağımız bir alan. Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde sosyal faaliyetlerde bulunacaklar. Çeşitli kurslar, projeler ve eğitimlerle güzel vakit geçirme imkanına sahip olacaklar. Vatandaşlarımız burada bir yandan yürüyüş yolunda zaman geçirirken bir yandan da oluşturmuş olduğumuz alanda tarımsal faaliyetler yapabilecek. Olgun Gençlik Merkezi, inanıyorum ki açılış tarihinden itibaren belli yaş gruplarının uğrak ve buluşma noktası olacak” dedi.

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