Okullarda görevli yardımcı personele İSG eğitimi

Nilüfer Belediyesi, “Gülümseyen Nilüfer – Temiz Okullar” projesi kapsamında bu yıl da kentte bulunan devlet okullarına yardımcı personel desteğinde bulundu. Okullarda görevli yardımcı personele İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi.

Nilüfer Belediyesi, 2012 yılından bu yana yürüttüğü “Gülümseyen Nilüfer – Temiz Okullar” projesiyle 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Dönemi’nde de okullara yardımcı personel desteğinde bulunmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanan proje kapsamında bu yıl kentte bulunan 109 devlet okulunda, toplam 170 personel istihdam etti.

41 bin öğrenci ve 4 bin öğretmen olmak üzere toplam 45 bin kişiye hizmet veren yardımcı personele, daha güvenli iş ortamının oluşması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi verildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mahmut Mert Uyanık tarafından verilen eğitim, Uğur Mumcu Sahnesi’nde düzenlendi.

Eğitimde, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ile Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Necat Vatansever de yer aldı. Çalışanların hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, tehlikelere karşı alınacak önlemler, sağlık ve güvenlik işaretleri, iş kazalarının sebepleri ile korunma prensipleri, hastalıktan korunma tekniklerinin uygulanması ve ilk yardım konularında bilgilendirilen personel, eğitimin sonunda sınava tabi tutuldu.

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