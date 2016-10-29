Oklar menzile ‘cumhuriyet` için ulaştı

Türk tarihinin Orta Asya’ya uzanan derinliklerinde bir savaş aracı olarak kullanılan, ateşli silahların keşfinden sonra ise bir spor dalı olarak Türk kültüründeki yerini koruyan geleneksel okçuluk, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkapı Bursalı Şüca Ok Meydanı’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Koşusu, yerel kıyafetli okçuların atışlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında ecdat emaneti olan tüm eserleri ihya eden ve bu çalışmalarıyla Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel miras yatırımlarıyla da binlerce yıllık Türk geleneklerini günümüze taşıyor. Bu çalışmalar kapsamında Türk tarihinin Orta Asya’ya uzanan derinliklerinde, önceleri bir savaş aracı olarak kullanılan, ateşli silahların keşfinden sonra da bir spor dalı olarak Türk kültüründeki yerini alan Okçuluk, kendine özgü tüm kurullarıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor. Cumhuriyet’in 93’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkapı Bursalı Şüca Ok Meydanı’nda Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Koşusu düzenlendi. Etkinliğe Sipahi Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Altın Ordu Geleneksel Okçuluk Kulübü, Atek Atıcılar Tekkesi ve İstanbul Talimhane Atıcılar Tekkesi sporcuları geleneksel kıyafetleri ile katıldı.

Müsabakalar öncesi yapılan açılış töreninde konuşan Atek Atıcılar Tekkesi Başkanı Muhammet Akçay, bu geleneğin yaşatılmasına sağladıkları katkı nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmasına Cumhuriyet’in 93’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık ise tüm ata sporlarını yaşatmak için önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, böylesi anlamlı günde düzenlenen etkinliğe katılan tüm kulüp ve sporculara teşekkür etti.

Karlık, İstanbul Talimhane Atıcılar Tekkesi Başkanı Adnan Mehel’e katılımları nedeniyle teşekkür plaketi ve katılan sporculara da sertifika ve başarı belgelerini verdi.

Daha sonra ise sur üzerinden yapılan gösteri atışları, nefesleri kesti. Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas da yaylarını gererek okları hedefe gönderdi. Etkinlik, geleneksel okçuluğa gönül veren sporcuların müsabaka atışlarıyla sona erdi.

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