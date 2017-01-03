OHAL 3 ay daha uzatıldı

Olağanüstü Hal’in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasını öngören tezkere görüşmesi bugün Meclis’te yapılacak.



OHAL’in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

OHAL’in uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir merak konusuydu. Konu dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındı.

Başbakan Yıldırım da, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı’nda OHAL’in 3 ay daha uzatılmasının Meclis’te bu hafta görüşüleceğini açıklamıştı.

OHAL uygulamasının süresi 19 Ocak’ta sona eriyordu.

YILDIRIM SİNYALİ VERMİŞTİ

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “terör övgüsü” içeren paylaşımlar konusunda uyarıda bulundu ve “Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir” dedi. Yıldırım’ın OHAL’in uzatılması ve anayasa değişikliği teklifine yönelik açıklamaları da oldu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya düzenlenen terör saldırısına değinen Yıldırım, “İstanbul’daki saldırı, seçilen zaman ve mekan dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik ve mezhep temelli çatışma yaratılmak isteniyor” dedi.

“Terörün bu provokatif oyunları bizi yanıltmasın Ortaköy’de cami, kilise, havra hep bir aradaydı. Biz bir arada yaşama tecrübesini yıllardır tecrübe ediyoruz” diyen Yıldırım’ın sosyal medya konusunda bir uyarısı oldu.

“Her türlü ayrıştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini unutmayalım” ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz.”

Yıldırım OHAL’in 3 ay uzatılması konusunun da bu hafta Meclis’te görüşüleceğini açıkladı. Grup toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, “Referanduma OHAL şartları altında mı girilecek?” sorusuna, “Onunla alakası yok. Referandum tarihi vermedik. Bakalım Meclisi görelim önce” yanıtını verdi.

Yıldırım’ın OHAL ile ilgili açıklamasından sonra Meclis’teki görüşmenin bugün yapılacağı açıklandı.

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