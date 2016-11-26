Öğretmenler Günü, EndülüsPark AVM’de kutlandı

EndülüsPark AVM, tüm yurt genelinde olduğu gibi 24 Kasım’da geleceğimizin mimarı öğretmenleri unutmadı.

Türk Eğitim Vakfı(TEV) Bursa Şubesi, Öğretmenler Günü’nü kutlamak ve TEV’in kuruluşundan bugüne kadar eğitim-öğrenime yaptığı katkıları anlatmak amacıyla stant açtı.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzikleriyle renk kattığı etkinlikte konuşan TEV Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928’de “Millet Mektepleri’nin Başöğretmeni” unvanını aldığı 24 Kasım tarihinin, ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“İnsanlık tarihinin en anlamlı, en şerefli mesleğidir öğretmenlik. Sevgisiyle, şefkatiyle ve özverisiyle bilgi dünyamızı zenginleştirirler. Dolayısıyla toplumumuzdaki her birey onların eseridir. Öğrencilerine, iyiyi, doğruyu, güzeli, vatan ve millet sevgisini öğretebilmek için arayış içerisinde geçer bütün ömrü. Hep bir şeyi öğretmek için emek verirler öğrencilere. Bu emeklerine karşı en çok istedikleri şey ise “Başarı”dır. Öğrencilerini başarılı olarak görmek, yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına dâhi yeter. Toplumumuz öğretmenlerine büyük değer vermiştir. Ulu Önder Atatürk; “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” demekle öğretmene yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır.”

“Gençlere ışık ve umut olmanın gururuyla hizmet veriyoruz”

TEV olarak EndülüsPark AVM’de açtıklarını stantın, hem Öğretmenler Günü’ne hem de TEV’in kuruluşunun 50.yıldönümüne rastlaması dolayısıyla oldukça önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Çalışkan; “Kuruluşumuzdan bugüne kadar 235 binin üzerinde öğrenciye burs veren, onların hayatlarına dokunan ve onlar için umut ışığı olan TEV, bu yönüyle Türkiye’nin ilk vakfıdır. Bizler, gençlerimize ışık olmanın ve umut olmanın gururuyla 50 yıldır aralıksız ve büyük bir özveriyle çalışıyoruz. TEV, Türkiye’nin eğitimle, eğitimin de TEV ile ilerleyeceği bilinciyle kurulan bir kuruluş. Takvim yaprağındaki her günü bu günkü duygu ve düşüncelerle yaşamak dileğiyle öğretmenlerimize saygı, sevgi ve şükran duygularımızı sunuyoruz.” dedi.

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