Öğretmen adaylarının beklediği açıklama geldi

Sözleşmeli öğretmen atamaları MEB’in internet sitesinden açıkladı.

Merakla beklenen sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. MEB tarafındanbugün saat 17:00’da açıklanacağı belirtilen atama sonuçları resmi siteden açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları haberimizdeki linkten ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı ve adayların meraklı bekleyişi sonbuldu. MEB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 15 bin derhane ve etüt, 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacağını duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanacağı resmi hesaplardan duyurulmuş ve herkesin gözü atamanın yapılacağı saate çevrilmişti. İşte sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama ekranı:

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları bugün saat 17.00’de www.meb.gov.tradresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezine 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 29 Eylül’de açıklanmıştı. Sözleşmeli öğretmen adayları, 4-7 Ekim tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini yaptı.MEB, yaklaşık 190 bin ön başvuru içerisinden 38 bin öğretmeni mülakata çağıracak. Daha önce KPSS P10 puanı ile atanacak branşlar için ise yaklaşık 7 bin atama bekleyen öğretmen mülakata çağırılmıştı. Toplamda ise 45 bin öğretmen mülakata çağırılmış olacak ve 15 bini atanacak.

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