Öğrencilerden teröre lanet

Bursa’da 50 ortaokul öğrencisi ellerinde bayraklarla terörü lanetledi.



Osmangazi ilçesinde Emek Ortaokulu öğrencileri ellerinde bayraklarla slogan atarak terörü lanetledi.

Gökdere Meydanı’nda toplanan 50 öğrenci ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar “idam isteriz, kahrolsun PKK, polise ve askere uzanan eller kırılsın” şeklinde sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Ortaokul öğrencilerine polisler de eskortluk etti. Minik öğrenciler yürüyüşün ardından Şehreküstü Meydanı’nda İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından okullarına geri döndü.

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