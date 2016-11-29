Öğrenci yurdunda kahreden yangın: 15 öğrenci hayatını kaybetti

Adana’nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 15 öğrencinin cesedine ulaşıldığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden 15 öğrencinin cesedine ulaşıldı. Mustafa Avcı isimli bir vatandaş, yurtta kalan kızı Zeliha Avcı’dan haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak, yangın yerinde incelemelerde bulunuyor.

ADANA VALİSİ: 13 ÖĞRENCİMİZ YARALANDI:

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, alınan ilk bilgilere göre yurtta 28 öğrencinin kaldığını söyledi.

Bu öğrencilerden olay sırasında yaralananlar olduğunu aktaran Demirtaş, “Olayda ilk belirlemelere göre 13 öğrencimiz yaralandı. İlk tespitlere göre yangında ölen yok. Öğrencilerimizden bazıları dumandan etkilenmiş, kiminde kaçarken meydana gelen kırıklar var. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.”

Demirtaş, tüm itfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini bildirerek, kendisinin de olay yerine gitmek üzere hareket ettiğini söyledi.

ADANA İTFAİYESİ MÜDÜRÜ: YANGIN KONTROL ALTINA

Adana İtfaiyesi Müdürü Nihat Sarraf, “Yangın kontrol altına alındı. 3-4 kişinin yaralandı ancak can kaybı yok” ifadelerini kullandı.

“Yüksekten atlayarak yaralandılar”

Adana’nın Aladağ ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, 28 öğrencinin yaşadığı kız öğrenci yurdunda çıkan yangında birkaç öğrencinin panik nedeniyle yüksekten atlayarak yaralandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Aladağ ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 3 öğrencinin mahsur kaldığı, 13 öğrencinin ise yaralandığı iddia edildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, mahsur kalan öğrencilere yönelik çeşitli söylentiler olduğu ancak mahsur kaldığı iddia edilen 3 öğrencinin varlığından emin olmadıklarını söyledi.

İtfaiyenin dört koldan binaya müdahale ederek yoğun alev alan ahşap katı söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Akgedik, birkaç öğrencinin alevlerden kaçmak için pencerelerden atlayarak yaralandığını ve tedavi altına alındıklarını kaydetti. Akgedik, şöyle konuştu:

“İçeride kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bilgimiz yok. Bazıları içeride öğrenciler var diyor, bazıları yok diyor. Yurtta toplamda 28 öğrenci kalıyor. Bazıları mahallelere dağılmışlar, tespitini yapamıyoruz. Bölge Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile bizim itfaiye araçlarımız yangına müdahale ediyor. Son kata girebilmiş değiliz. Öğrenciler hakkında sağlıklı bilgimiz yok. Öğrenciler daha çok köylerde yaşayan ailelerin çocukları olduğu için şu an ailelerinden de buraya gelen yok.”

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