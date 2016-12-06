BOLU’da, İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi pansiyonunda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Öğrencilerin tahliye edildiği binanın çamaşırhanesindeki yangın, büyümeden söndürülürken yangın merdiveni kapısında asma kilit dikkati çekti.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Karaçayır Mahallesi Eflatun Sokak üzerindeki İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi’nde okulan erkek öğrencilerin kaldığı pansiyonda çıktı. 125 öğrencinin kaldığı 3 katlı pansiyonun bodrum katındaki çamaşırhane bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların üst katları sarması üzerine öğrencilerin büyük bölümü panik içinde dışarıya çıktı. Daha sonra gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polisler de binada kalan diğer öğrencilerin dışarıya çıkmasını sağladı.

YANGIN MERDİVENİ KAPISINDA ASMA KİLİT

Yangın kısa sürede, büyümeden söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri, binada kalan öğrenci olup olmadığını kontrol etti. Bu sırada binanın yangın merdiveninin zemine kadar demir kafes içinde olduğu ve kafes kapısında asma kilit dikkati çekti.

Pansiyonda kalan öğrenciler, yangın merdiveninin katlarda bulunan kapılarının da kilitli olduğunu ileri sürdü. Binadaki dumanın tahliye edilmesi ardından öğrenciler tekrar pansiyona alınırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.