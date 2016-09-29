ODTÜ’lü Güzel Çağla Çukurova’dan şaşırtan karar

Miss Turkey İnternational kraliçesi seçilen Çağla Çukurova şaşırtan bir kararla yarışmadan çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağla Çukurova, ‘Kendi kararımla Miss Turkey 2016 4.lük tacını geri vermeyi gerekli gördüm. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim’ dedi.

Yarışma sonunda Miss Turkey World kraliçesi Buse İskenderoğlu,Miss Turkey Universe kraliçesi TansuSıla Çakır, Miss Turkey Supranational kraliçesi Damla Figan, Miss Turkey İnternational kraliçesiÇağla Çukurova olarak belirlendi.

Ancak yarışmada Miss Turkey İnternational kraliçesi seçilen Çağla Çukurova yarışmadan çekildi.

İşte yapılan Miss Turkey’den yapılan açıklama:

Çağla Çukurova şahsi kararı ve kendi isteğiyle tacı geri vererek, yarışmadan çekilmiştir. Kendisine teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. MissTurkey2016 Jüri üyeleri ortak kararı ile Miss International ünvanı, 15 numaralı finalistimiz Dilara Kursun olarak deklare edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

GEREKLİ GÖRDÜM ÇEKİLDİM

Çağla Çukurova ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kendi kararımla MISS TURKEY 2016 4.lük tacını geri vermeyi gerekli gördüm. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Her ne olursa olsun yaptığım her işte ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çok çok çok teşekkürler

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail