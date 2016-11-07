Ocak’ta memura zam müjdesi!

Ocak’ta tüm memurların maaşı değişecek. Yüzde 3’lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 76 ile 285 lira arasında artacak. En düşük maaş 2 bin 593 liraya çıkacak.



Memurlar Ocak’ta zam alacak. Yüzde 3’lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 76 ile 285 lira arasında artacak. En düşük maaş 2 bin 593 liraya yükselecek. Memurların 2017 zamları, geçen yılki toplu sözleşmede belirlendi. Takvim’de yer alan habere göre bu kapsamda maaşlarda Ocak’ta yüzde 3, Temmuz’da da yüzde 4 artış yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa, bu da maaşlara yansıtılacak.

Ocak’ta fark alınabilmesi için, 2016’nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5’i aşması gerekiyor. Temmuz’da fark ödenmesi için de 2017’nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 3’ün üstünde gerçekleşmesi şart. Hükümetin 2017 yılı programında, enflasyon tahminlerine göre Ocak’ta fark olmayacağı, Temmuz’da ise yaklaşık yüzde 0.60 fark oluşacağı yer alıyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar Ocak’ta yüzde 3, Temmuz’da yüzde 4 + yüzde 0.60 zam alacak.

GELİRLER ARTACAK

Yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına göre Ocak maaşları belli oldu. Aile ve çocukyardımı dahil müsteşar maaşı 285 liralık artışla 9 bin 498 liradan 9 bin 783 liraya çıkacak. 12’nci derecenin 1’inci kademesindeki bir hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı Ocak’ta 76 lira artışla 2 bin 593 lira, 13’üncü derecenin 3’üncü kademesindeki bir devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 80 liralık artışla 2 bin 758 liraya yükselecek. 7’nci derecenin 1’inci kademesindeki öğretmenin 3 bin 7 lira olan maaşı 90 lira artışla 3 bin 97 liraya çıkarken; 8’inci derecenin 1’inci kademesindeki polisin maaşı da 3 bin 818 liradan 3 bin 933 liraya ulaşacak.

3 OCAK’TA BELLİ OLACAK

7’nci derecenin 1’inci kademesindeki bir doktorun 4 bin 225 lira olan maaşı, Ocak’ta 127 lira artışla 4 bin 352 liraya çıkacak. 2 bin 916 lira maaşı olan 11’inci derecenin 3’üncü kademesindeki hemşire ise 3 bin 3 lira ücret alacak. Memurların Ocak’ta enflasyon farkı alıp alamayacağı, 3 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta cebine koyacak.

EMEKLİYE EN AZ BİN 752 TL

Memur emeklilerinin zammı da memurlarla aynı olacak. Memur emeklilerinin maaşına da Ocak’ta yüzde 3’lük toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3’lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak. Memur emeklileri, Temmuz’da da memurlar gibi yüzde 4 oranında zam alacak. 2017’nin ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3’ü aşarsa, bu da Temmuz artışına eklenecek.

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