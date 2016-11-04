O ülkeden Türk bayrağı ile ilgili flaş karar

Arnavutluk Eğitim Bakanlığı, ülkedeki FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarına, Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği’nden onay alınmadan Türk bayrağı gibi Türkiye’ye ait sembolleri kullanmamaları için yazı gönderdi.

Kararın, Türk makamlarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) uzantısı okulların bayrak da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne ait sembolleri kullanmaması yönündeki talebi üzerine alındığı ortaya çıktı.

Arnavutluk Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Plarent Ndreca, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu talebi ile ilgili tüm eğitim departmanlarına ve yüksek öğretim kurumlarına idari mektubun iletildiğini söyleyerek, bunun Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliğinin ülkedeki bazı kurumlarda Türk bayrağının ve Türkiye’ye ait sembollerin kullanılmasından duyduğu rahatsızlık sonucu yapıldığını kaydetti.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliğinin haklı olarak kendi onayları alınmadan Türk bayrağıve Türkiye’ye ait sembollerin kullanılmaması yönünde bir talepte bulunduğunu anımsatan Ndreca, ulusal sembollerin kullanımını onaylayan tek mercinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Arnavutluk’ta FETÖ uzantısı 12 eğitim kurumu bulunuyor.

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