O soruşturmayı yürüten savcı hakkında flaş karar

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin şifreli haberleşme programı ByLock uygulamasını kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 savcı ile 3 hakimden 5’i tutuklandı. ByLock soruşturmasını yürüten ve bu programı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Cumhuriyet Savcısı Fatih Sarıtaş ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Konya Kadınhanı Hakimi Nihan Zengin, Ereğli Hakimi Nurullah Moral, Karapınar Hakimi Ramazan Tekkoyun ile Konya Cumhuriyet Savcıları Özkan Kılıç, Hidayet Nacak ve Fatih Sarıtaş’ın savcılıkça ifadeleri alındı. Daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen hakimler Nihan Zengin, Nurullah Moral ve Ramazan Tekkoyun ile Cumhuriyet Savcıları Özkan Kılıç ve Hidayet Nacak tutuklandı. Konya Cumhuriyet Savcısı Fatih Sarıtaş ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

FETÖ’ye yönelik soruşturması kapsamında, Kadınhanı Hakimi Zengin, Ereğli Hakimi Moral, Karapınar Hakimi Tekkoyun, Konya Cumhuriyet Savcıları Kılıç, Nacak ve Sarıtaş,cuma günü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumhuriyet Savcısı Sarıtaş’ın, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullananlara yönelik Konya’da başlatılan soruşturmayı yürüten savcı olduğu öğrenilmişti.

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