O şirkete FETÖ operasyonu

Birçok kamu kurum ve kuruluşuna uzun yıllar internet alt yapı hizmeti veren İsim Tescil Teknolojileri isimli şirketin yöneticileri FETÖ operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaİstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsim Tescil Teknolojileri A.Ş. isimli şirketin Bulgurlu Mahallesi Selvili Sokak’ta bulunan merkezinde örgütsel toplantılar yapıldığını ve önemli kararlar alındığını belirledi.

İş yeri ile ilgili yapılan çalışma sonucu Abdullah Büyük isimli kişiye ulaşıldı ve bu kişinin örgütün Üsküdar/Kadıköy/Acıbadem eyaleti sorumlusu olduğu, şirkette düzenlenenin örgütsel toplantılarda mütevelli heyet başkanlığı yaptığı belirlendi.

KAYYUM ATANDI

Bu şirkete hakimlik kararı ile hemen kayyum atandı. Şirket ile bağlantılı 4 firmaya daha kayyum ataması gerçekleştirildi. Kayyumların yaptığı çalışma doğrultunda ilerleyen süreçte 9 firmaya daha kayyum ataması yapıldı. Önce, İsim Tescil isimli firmanın yetkilileri Abdullah Büyük vegülşen Kaya yakalanarak sevk edildikleri adliyede tutuklanıp cezaevine konuldu.

TOPLAM 13 TUTUKLAMA

Operasyonun genişletilmesi üzerine 20 şahıs daha gözaltına alınırken bunlardan adliyeye sevk edilen 11 kişi daha tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece toplam tutuklu sayısı 13 oldu. 9 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

KAMU DİJİTAL ALT YAPISI ELLERİNDEYMİŞ

Yapılan araştırmada söz konusu firmanın Türkiye’de çok sayıda resmi kurum ve özel şirkete hizmet verdiği anlaşıldı. FETÖ kontrolünde olduğu anlaşılan şirketin özellikle kamu kurum kuruluşlarının bütün dijital alt yapısını yıllarca elinde tutuğu belirlendi.

Bu hizmetlerin; Alan adı, web sayfası, sunucu saklama, veri yedekleme, mail yönetim çözümleri, telefon ve santral alt yapısı kurulumu, siber güvenlik, veri loglama, toplu sms ve mail ile bilgisayar ağlarının yönetimi, internet üzerinden konuşmaların dinlenmesi, e mail trafiğinin izlenmesi ve bilgisayar ağlarının taraması şeklinde olduğu öğrenildi. Şirketin ayrıca stratejik bilişim uzmanları sağlamak veya bu uzmanları kurumlara yerleştirmek gibi hizmetinin de bulunduğu öğrenildi.

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