‘O, Öksüz ise ben değilim’ diyerek mahkemeye başvurdu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir esnaf, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında “hava kuvvetleri imamı” olduğu iddiasıyla aranan Adil Öksüz ile aynı olan soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.



Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan ve esnaflık yapan Adil Öksüz, darbeci Öksüz ile aynı isim ve soyadı taşımasından rahatsız olunca soyadını değiştirmek için Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe verdi.

Öksüz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, FETÖ’den aranan ve doğum yeri Andırın ilçesi olan Adil Öksüz’ün adını bile anmak istemediğini söyledi.

“Hain FETÖ imamı Adil Öksüz yüzünden soyadımı değiştirmek zorunda kaldım.” diyen esnaf Öksüz, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’da Türkiye’de yapılan hain darbe kalkışmasında, adını anmak bile istemediğim vatan haini FETÖ imamının yüzünden atalarımın dedelerimin, babamın taşıdığı soy ismimi, ‘Cantürk’ olarak değiştirmeye karar verdim. Andırın küçük bir ilçe vatanını seven, milletini seven, Cumhurbaşkanını seven, değerli insanlara sahip. İlçede herkes zan altında. Türkiye’de soy ismi ‘Öksüz’ olan 35 bin insanımız var. Bunların hepsi zan altında. Namussuz, vatan haini Adil Öksüz’ün bir an önce yakalanıp Türk adaletine teslim olmasını istiyorum.”

Öksüz, esnaf olması nedeniyle civar il ve ilçelere günlük seyahat ettiğini, isim benzerliğinden dolayı güvenlik noktalarında bazen 1-2 saat bekletilebildiğini sözlerine ekledi.

