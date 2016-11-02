‘O, Öksüz ise ben değilim’ diyerek mahkemeye başvurdu
02 Kasım 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir esnaf,  Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında  “hava kuvvetleri imamı” olduğu iddiasıyla aranan Adil Öksüz ile aynı olan  soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

Andırın ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan ve esnaflık yapan Adil  Öksüz, darbeci Öksüz ile aynı isim ve soyadı taşımasından rahatsız olunca  soyadını değiştirmek için Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe verdi.

Öksüz, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, FETÖ’den  aranan ve doğum yeri Andırın ilçesi olan Adil Öksüz’ün adını bile anmak  istemediğini söyledi.

“Hain FETÖ imamı Adil Öksüz yüzünden soyadımı değiştirmek zorunda  kaldım.” diyen esnaf Öksüz, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’da Türkiye’de yapılan hain darbe kalkışmasında, adını anmak  bile istemediğim vatan haini FETÖ imamının yüzünden atalarımın dedelerimin,  babamın taşıdığı soy ismimi, ‘Cantürk’ olarak değiştirmeye karar verdim. Andırın  küçük bir ilçe vatanını seven, milletini seven, Cumhurbaşkanını seven, değerli  insanlara sahip. İlçede herkes zan altında. Türkiye’de soy ismi ‘Öksüz’ olan 35  bin insanımız var. Bunların hepsi zan altında. Namussuz, vatan haini Adil  Öksüz’ün bir an önce yakalanıp Türk adaletine teslim olmasını istiyorum.”

Öksüz, esnaf olması nedeniyle civar il ve ilçelere günlük seyahat  ettiğini, isim benzerliğinden dolayı güvenlik noktalarında bazen 1-2 saat  bekletilebildiğini sözlerine ekledi.

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