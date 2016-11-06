O ismin telefonlarına çıkmadı

Almanya-Türkiye ilişkilerinde haftalardır süren gerginlik, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyon ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanması ile yeni bir boyuta ulaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun telefon görüşmesi yapmak için iki kez tarih belirlendiği, ancak ikisinde de Steinmeier’in telefonda bekletildiği, Türk tarafının programı nedeniyle bunların son anda iptal edildiği öğrenildi.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı, bir süredir Ankara’yı ziyaret etmek istiyor. Ancak Ankara’nın tarih önerilerine, hızlı yanıt vermediği kaydedildi. Hatta Steinmeier’in ziyareti için haftalar öncesinde bir tarih önerildiği, söz konusu tarihten iki gün önce “bize uygun değil” yanıtının verildiği belirtildi.

KAYNAK: Star

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