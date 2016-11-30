O Instagram’ın fenomeni
Instagram’ın yeni fenomeni, yine bir İsveçli kadın pilot. Daha önce benzer pozlar veren Maria Pettersson gibi lisanlı Boeing pilotu Malin Rydqvis de dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yoga pozlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçi kazandı.
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Instagram, her geçen gün yeni bir fenomen yaratıyor.
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Son fenomen, hem uçuştaki hem de yogadaki kabiliyetlerini sergileyen İsveçli Boeing pilotu Malin Rydqvis.Dünyanın farklı yerlerine gittiğinde dikkat çekici yoga hareketleriyle poz veren 29 yaşındaki pilot, bunları sosyal medyada paylaşmasıyla ünlendi.
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Hırvat asıllı Rydqvis, Mallorca ve Tenerife gibi yerlerde etkileyici manzaraya karşı yoga yapıyor.
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Instagram’da flymeyoga adıyla fotoğraflarını yayınlayan Rydqvis’in kısa sürede 60 bine yakın takipçisi oldu.
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Rydqvis, 2008 yılında snowboard yaparken kaza geçirdikten sonra sırt ağrısı çekmeye başlayınca yoga yapmaya başladığını söyledi.
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“Her şeyi denedim ama tek işe yarayan şey yoga oldu” diyen Rydqvis, “Bana kendimi daha iyi anlamam ve başkalarına karşı daha iyi biri olmam için yardım ediyor” dedi.
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İşte Malin Rydqvis’in etkileyici Instagram fotoğraflarından örnekler…
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İsveçli bir başka kadın pilot Maria Pettersson da benzer fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasıyla bir Instagram fenomenine dönüşmüştü.