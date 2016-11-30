Son fenomen, hem uçuştaki hem de yogadaki kabiliyetlerini sergileyen İsveçli Boeing pilotu Malin Rydqvis.

Hırvat asıllı Rydqvis, Mallorca ve Tenerife gibi yerlerde etkileyici manzaraya karşı yoga yapıyor.

“Her şeyi denedim ama tek işe yarayan şey yoga oldu” diyen Rydqvis, “Bana kendimi daha iyi anlamam ve başkalarına karşı daha iyi biri olmam için yardım ediyor” dedi.