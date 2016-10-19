O emniyet müdürü tutuklandı

İstanbul’da, FETÖ/PDY’nin şifreli iletişim sistemi Bylock kullandıkları belirlenen, aralarında emniyet müdürleri, amirleri, başkomiserler ve komiserlerin bulunduğu 173 polisin tutuklandığı, Çözülme 1 ve 2 operasyonlarında firari olarak aranan eski Narkotik ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Özcan Bulduk, Fatih’te yakalandı.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, FETÖ/PDY’nin şifreli iletişim sistemi Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle Çözülme 1 ve 2 adı verilen 2 dalga operasyonda gözaltına aldığı, aralarında 3.sınıf emniyet müdürleri Ramazan Karaoğlan, Hasan Taşkıran ve 4. Sınıf emniyet müdürleri Dinçer Ay, Timur Bunlu, Sultan Ahmet Demirci ve Oğuzhan Karaçoban’ın da bulunduğu 173 polistutuklanmıştı.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek itirafçı olan 9 polis adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.

Polisin ilk dalga operasyonda adreslerinde bulamadığı ve Yunanistan’a kaçtığı yönünde istihbarat alınan eski Narkotik ve Fatih İlçe Emniyet Müdürü Özcan Bulduk’un izine Fatih’te ulaşıldı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler akşam saatlerinde Bulduk’u Fatih’te sokakta gözaltına aldı. Özcan Bulduk, sorgulanmak üzere operasyonu yürüten Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Bylock kullanan 18 polisin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Çözülme 1 ve 2 operasyonlarına, Kütahya’nın Tavşanlı’da bir yakınının evinin bodrumkatında saklanırken yakalanan İhsan Taşkın’ın verdiği ifade ışık tutmuştu. Bylock’u geliştiren isim olarak belirlenen eski Tübitak Başuzmanı Taşkın’ın verdiği bilgilerinMİT’in sistemin şifresini kırarak elde ettiği veriler ve polisin yaptığı çalışmayla uyuşması üzerine düğmeye basıldığı ve operasyonların gerçekleştirildiği bildirilmişti.

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