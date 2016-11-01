O dünyanın en hızlı gezgini

Cassie De Pecol isimli gezgin kadın bütün ülkeleri gezen en hızlı kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefliyor.



27 yaşındaki, Washington’da yaşayan Cassie, 193 bağımsız ülke ile birlikte Tayvan, Kosova ve Filistin’i ziyaret etmek için yola çıktı.

2015 yılı temmuz ayında yola çıkan gezgin şimdiye kadar 180 ülke gezerek hedefine yaklaşmış bir vaziyette. Bu süre içerisinde 254 kere uçan Cassie’nin bu korkusuzca gerçekleştirdiği çılgın macerasını tamamlamak için 45 gün süresi kaldı.

Cassie Küba’nın ardından en son New York’a giriş yaptı.



Macera tutkunu gezgin kadın bu gezisini kendisinin 25. doğum gününde planlamaya başladı.

”Daha öğrenciyken, her ülkeyi ziyaret etmek, her kültür hakkında bilgi edinmek, bütün dinleri öğrenmek ve doğayı keşfetmek gibi düşünceler vardı aklımda. Tüm dünyadan farklı kültürleri barındıran Amerika’da yaşadığımız için çok şanslıyız. Belki de beni bu durum tetikledi.”

Önce Cassie’nin rekoru kırmak için 198.000 dolara ihtiyacı olduğu hesaplandı ve ardından sponsorlar bu miktarı karşıladılar.



Amerika’daki farklı kültürlere sahip insanlar olduğuna değinen gezgin: ”Bu insanlar nereden geliyor sorusuyla birlikte, ben nereden geliyorum sorusunu ortaya çıkardım. Kendi soyumu merak ettim.” dedi.

Yapımcılar, Cassie’nin yol boyunca yaşadıklarını kayıt altına alarak bir belgesel hazırlıyorlar. Bu belgesel, gezgin ruhu olup, yolculuğa çıkmaya cesaret edemeyenleri yolculuk için teşvik edeceğe benziyor.

”Kuzey Amerika dışındaki yerlerin neye benzediğini merak ediyordum. Orta Doğu gerçekten haberlerde gösterildiği gibi bir yer mi? Amazon nasıl bir yer?”

Cassie, ayrıca 12.000 takipçiye sahip olduğu Instagram hesabında, bedava konaklama karşılığında kaldığı yerlerin tanıtımını yaptı.

”Her ülkeye gitmek, dünya hakkında elimden geldiğince fazla bilgi edinmek gibi bir arayışım vardı. Arkamda bir miras bırakmayı hedefliyordum.” şeklinde açıklama yapan gezgin hemen ardından ekledi. ”Bütün sponsorları kendim ayarladım. Yolda olduğum sürece sponsorları ve fonları düzenlemek hiç kolay iş değil.”

Bir “Barış Elçisi” görevi üstlenen Casie’nin işinin bir kısmı da üniversitelerdeki turizm öğrencileri ile toplantılar, buluşmalar düzenleyerek ekonomi ve turizm konusundaki sorumlulukları tartışmak.



Bunun dışında Cassie, diğer maceraperestler ve bilim adamlarıyla beraber mikro plastiklerin varlığını test etmek için su numuneleri topluyor. Bununla alakalı olarak Cassie: ”Uzun bir süre olmasa da örnek toplayarak üniversite öğrencileri ile konuştuğunu, bakanlık ile görüştüğünü, vize alarak ülke çapında tek başına dolaştığını”söylüyor. Hemen ardından ekliyor: ”Gittiğim ülkelerde bir fark yaratmak gibi bir misyonum var. Zamanımın çoğunu İnsanları güzel şeylere teşvik etmek için harcıyorum. Bunun için yolda geçirdiğim 15 aydan sonra ziyaret ettiğim ülkelerde oldukça fazla zaman geçirmeye çalışıyorum. Yolculuk boyunca inişler ve çıkışlar yaşadım. Deneyimlerimi kendime göre şekillendirdim ve bana çok şey kattı. Ortalama olarak her ülkede geçirdiğim gün sayısı 2 ile 5 arası.”

Cassie, uzun otobüs yolculuklarını seviyor.

”Benimle benzer bir macera yaşamak isteyen bir erkek, benim yaşadıklarımı yaşamaz. Bir kadın olarak çok zor durumlar içerisinde kaldım. Yolda tacize de uğradım. Bazı insanlar yardımcı olmak istiyorlarmış gibi görünüp benden faydalanmak istiyorlar. Çünkü ben bir kadınım. Önceden rahatsız olduğumu belli etmeye çalışıyordum ama fazla tepki gösteremiyordum. Bu eşitsizliğe daha fazla tahammülüm kalmadı. Bir daha tacize uğrayacağımı anlarsam, kendimi nasıl hissettiğimi söyledikten sonra gideceğim.”şeklinde duygularını ifade eden Cassie son olarak ”Henüz dünyada her ülkeyi gezen kadın olarak belgelenmiş olmasa da bu zorlu ve korku verici yolda her şeyin üstesinden geleceğini ve öncelikle genç kadınlar olmak üzere erkeklere de hedeflerinin ve hayallerinin peşinden koşmaları konusunda ilham vermeye çalıştığını” söylüyor.

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