Nurettin Veren’den Gülen’le ilgili flaş açıklamalar

FETÖ elebaşı Gülen’in geçmişte en yakınındaki isimlerden biri olan Nurettin Veren, TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gülen’in ‘koltuk değiştirme’ numarası hakkında konuşan Veren, teröristbaşının ‘mekan değişikliği’ mesajı verdiğini ve Güney Afrika’ya gideceğini söyledi. Veren, “Johannesburg’da daha önce hazırlanan külliyeye gideceğini düşünüyorum” dedi.



2005’te ‘F tipi yapılanmanın kurucularındanım’ diyerek ihbarda bulundum.İstanbul’da 7 tane mahkemeye ifade verdim, hepsi takipsizlikle sonuçlandı. MİT mensubu olduğuna inandığım kişilere birçok örgüt üyesinin ismini verdim.

İdam bugün çıkmazsa hiçbir zaman çıkarılamaz

Fetullah Gülen, halkın kurduğu okulları eğitim imparatorluğuna dönüştürdü. FETÖ için bugün idam kararı çıkarılamazsa hiçbir zaman çıkarılamaz.

Bizim zamanımızda ByLock yoktu, toplantılardan önce telefonlar toplatılıyordu.

2005’te FETÖ’yü ihbar ettim

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bir zamanlar en yakınındaki isimlerden olan Nurettin Veren, TVNET canlı yayınında FETÖ’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polisler arasında ‘F ti pi yapılanma’ diye anılan yapılanmanın kurucularından olduğunu belirterek, “2005’te ‘F tipi yapılanmanın kurucularındanım’ diyerek ihbarda bulundum. İstanbul’da 7 tane mahkemeye ifade verdim, hepsi takipsizlikle sonuçlandı” diye konuştu.

FETÖ kolejleri birçok terörist yetiştirdi

FETÖ üyelerine sistematik olarak patlayıcı ve terör eğitimleri verildi. Samanyoluve Yamanlar Koleji birçok Gülenci terörist yetiştirdi.

Fetullah Gülen, 3 kişiyi özel güvenlik şirketleri için görevlendirdi. Bunlar; Ali Çelik, Mustafa Özcan ve Osman Karakuş’tur.

Herkes kendisini bir numara sanıyordu

Gülen örgütünün takitiği kullan-at taktiğidir. Gülen etrafındaki herkese ‘sen bir numarasın’ diyor. Bu şekilde düşünen yaklaşık 100 kişi vardır. Örgüt içinde herkes kendisini bir numara olarak biliyordu.

Mustafa Özcan bugün FETÖ’nün öldürmek istediği ilk isimdir.

FETÖ’cü bir Binbaşı bugün görevde

Benim bildiğim FETÖ’cü bir Kurmay Binbaşı bugün görevde. FETÖ’ye mensup isimleri savcılığa ve emniyete 2015’te bildirdim. FETÖ’yle mücadele maalesef çok ağır ilerliyor.

İfade verdiğim kaset bulunamadı

2006’da Genelkurmay’da 8 saate yakın ifade verdim, kameraya da aldılar. O kaset daha sonra bulunamadı.

Gülen’i ileriye hazırlayan asıl hocası Yaşar Tunagür’dür. Tunagür, Gülen’e memuriyet hakkı vermiştir.

FETÖ için özel metod gerekiyor

Gülen’in kitapları için Türkiye’de 27 milyon bandrol alındı. Gülen’in fikirleri mezhep gibi yayılmaya çalışılıyor. Yılda ortalama 10 bin kişi FETÖ’nün ağına düşüyordu. Gülen örgütünün araştırılması için özel metod gerekmektedir.

2007 yılında Emniyet’in yüzde 75’i FETÖ’cüydü.

Gülen, Müslümanları kötüleyerek kendini ılımlı göstermeye çalıştı. Gülenizm dinler arası diyalogla boşluğu doldurmak istedi.

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