Numan Kurtulmuş’tan flaş OHAL açıklması

Bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, OHAL’in uzatıldığını açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulunun Olağanüstü Hali 3 ay uzatma kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MGK’nın tavsiye kararına uyularak OHAL’in 90 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. OHAL’in uzatılması tavsiye kararının Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını açıklayan Kurtulmuş, “Halen devam etmekte olan, 21.08.206 tarihinde yürürlüğü giren ve 19 Ekim’de sona erecek olan 90 günlük OHAL’in uzatılması ve 19 Ekim günü saat gece yarısı 01.00’den den itibaren 90 gün süreyle OHAL’in yenilenmesi kararıdır. Bildiğiniz gibi bu yöndeki karar Milli Güvenlik Kurulu’nun geçen hafta Çarşamba günü Beştepe’te yapmış olduğu toplantıda alınan bir tavsiye kararıdır. Bakanlar Kurulumuz da bugünkü 20’inci toplantısında bu tavsiye kararına uyarak OHAL’i üç ay süreyle, 90 gün süreyle uzatma kararını almıştır” dedi.

İşte o konuşmadan satır başları

Bu dönemde TBMM’nin hayati önemde meselelerle karşı karşıya olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürecek, aynı zamanda 2023 ve 2051 hedefleri için atılım ruhuyla hareket edecek. 550 milletvekili arkadaşımızın tamamının bu ruhla hareket edeceğini biliyoruz. TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

FETHULLAH GÜLEN TUTUKLANMALI

Dört bakanlığımız sunumlarını gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığımız FETÖ, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede gelinen tabloyu takdim etti. Gerekli düzenlemelerin neler olacağı konusunda görüşlerini paylaştı. Adalet Bakanlığımız çeşitlik konularla ilgili gelişmeleri taşımıştır. Cezaevlerindeki durumun gözden geçirilmesi, darbecilerin yargılanması ve FETÖ lideri FETO’nun Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili yaptılan çalışmalar. Dört dosya FETO’nun iadesiyle ilgili ABD’ye sunuldu. 15 Temmuz’dan sonra tutuklama talebiyle ilgili dosya 10 Eylül’de takdim edildi. ABD’li yetkiler de dosyanın alındığını 23 Eylül’de bildirdi. Türkiye 15 Temmuz’da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalmıştır. Bu örgütün başındaki kişi FETO’dur. Bu kişinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili olarak ABD makamlarının sorumluluğunu yerine getirmesi için görüşmeler yapılıyor. ABD ile her alanda ortaklığı olan bir ülke olarak bu karar verilene kadar, adı geçen kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz.

FIRAT KALKANI BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR

Fırat Kalkanı Operasyonu Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve Türkiye’nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için yaptığı bir operasyondur. Bizim açımızdan operasyon başarılı olarak devam etmektedir ve ilk gün bahsettiğimiz kırmızı çizgiler devam etmektedir. Bu bölgenin DAEŞ’ten temizlenmesi, Suriyelilerin ülkelerine güvenli dönmesini sağlamak öncelikli amacımızdır.

MUSUL VE RAKKA İÇİN TAVRIMIZ NET

Musul ve Rakka’ya olası operasyonlarla ilgili tavrımız nettir. Bu bölgenin bütünüyle terör örgütlerinden temizlenmesi için her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz ancak Suriye Suriye halkınındır. Terör örgütlerinden temizlenmesi bahanesiyle bir başka terör örgütüne bu bölgelerin peşkeş çekilmesi doğru değildir.

HALEP ÇAĞRISI: OYUNU KENARA BIRAKIN

Suriye ile ilgili bir başka konu da Halep’te yaşanan insanlık dramıdır. İnsalık bu dramı bir kez daha izlemekle yetiniyor. Şehirdeki hastaneler bir bir yok ediliyor. Büyük bir gıda ve ilaç sıkıntısı içinde olan Halep’e giden yardım tırları hedef alınıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İlgili ülkeler aralarındaki tahterevalli oyununu ortadan kaldırıp gereğini yapmalıdır.

OHAL 3 AY DAHA UZATILDI

Ekim ayının 9’unda 20 bin öğretmen MEB’e alınacak. Geçtiğimiz Ocak ayında da 30 bin alım yapılmıştı. Bakanlar Kurulu’nda ele alınan bir başka konu da OHAL’in uzatılması ve 19 Ekim’den itibaren OHAL süresi 3 ay daha uzatılmıştır.

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