Norm fazlası öğretmenlerin tercihleri başladı

MEB, norm fazlası öğretmenler için başvuruları almaya başladı.



MEB, bir genelge yayınlayarak, norm fazlası öğretmenler için 23 Eylül’e kadar başvurularını alarak, 26 Eylül’e kadar atamalarını gerçekleştireceğini açıkladı.

8 YILI DOLDURANLAR İÇİN GEÇERLİ

MEB tarafından yayınlanan genelgeye göre, 8 yıllık görev süresi dolan yönetici ve öğretmenlerin, alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına 23 Eylül 2016 tarihine kadar başvuruları alınarak 26 Eylül 2016 tarihine kadar atamaları gerçekleştirilecek.

EN FAZLA 25 TERCİH YAPILABİLECEK

Genelgeye göre, tercihte bulunanların en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmek üzere tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde, tercihlerine atamayanlar ile tercihte bulunmayanların hizmet puanı en fazla olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde bunun olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta oldukları il içinde resen alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitimi kurumlarına başvurular 23 Eylül 2016 tarihine kadar alınacak, atamalar valiliklerce 26 Eylül 2016 tarihine kadar yapılacak.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail