Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı

Nobel Ekonomi Ödülü, İngiliz ekonomist Oliver Hart ve Finlandiyalı Bengt Holmström’e verildi.



Bu yılki Nobel Ekonomi ödülleri sahiplerini buldu. İngiliz ekonomist Oliver Hart ve Finlandiyalı ekonomist Bengt Holmström sözleşme teorisine yaptıkları katkılardan dolayı Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyanın en prestijli ödülü için adaylar, her bir alan için oluşturulan komite üyeleri tarafından belirleniyor. Akademi üyelerinin yaptığı oylamada da oyların çoğunu alan aday, ödülün sahibi oluyor.

AKADEMİDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Akademi’den yapılan açıklamada, “Modern ekonomiler, sayısız sözleşmeyle bir arada tutulur. Hart ve Holmström’ün geliştirdiği yeni kuramsal yapı, gerçek yaşam sözleşmeleriyle kurumlarının yanı sıra sözleşme tasarımının olası tehlikelerini anlamamız açısından büyük öneme sahiptir. Hart ve Holmström, 1970’lerde sözleşme kuramını verimli bir alan olarak ortaya attı. Sonraki yıllarda kuramın uygulamalarını da araştırdılar. En uygun sözleşmeli düzenlemelerle ilgili analizleri de birçok alanda politika oluşturmanın entellektüel temellerini oluşturdu.” ifadeleri kullanıldı.

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