Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2016 Nobel Edebiyat Ödülü’nü ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan kazandı.



Nobel Edebiyat ödülü bu yıl şarkıcı, yazar Bob Dylan’a verildi.

“YENİ ŞİİRSEL ANLATIMLAR YARATTI”

İsveç Nobel Akademisi’nden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki sanatçının, Amerikan müzik geleneğinde “yeni şiirsel anlatımlar yarattığı” için bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

SÜRPRİZ OLARAK GÖRÜLDÜ

Ödülü Dylan’ın kazanması, edebiyat çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirildi. Dylan, 8 milyon İsveç kronu (Yaklaşık 3 milyon TL) değerindeki para ödülünün de sahibi oldu.

SON ÖDÜL DE SAHİBİNE KAVUŞTU

Edebiyat kategorisi, bu yılki Nobel ödüllerinin sonuncusuydu. Kimya, Fizik, Tıp, Ekonomi ve Barış kategorilerindeki ödüllerin sahipleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

10 ARALIK’TA TÖREN DÜZENLENECEK

Ödül sahiplerine, Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenecek törende diploma ve altın madalya verilecek.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail