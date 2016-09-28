Nilüferli görme engelli sporcular 2. Lig’e yükseldi

Nilüfer Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü BUGES Pilot Takımı, goalball ve futsalda 2. Lig’e yükseldi.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü (GESK) BUGES sayısız başarıya imza atmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi GESK bünyesinde faaliyet gösteren Pilot Takımlar goalball ve futsalda bir üst lige çıkmayı başardı. Çanakkale ve Isparta’da düzenlenen müsabakalarda 17 takım arasından üçüncü olan Nilüfer GESK Goalball takımı 2. Lig’e yükseldi.

Nilüfer’i ve Bursa’yı, Aksaray’da yapılan karşılaşmalarda en iyi şekilde temsil eden Nilüfer GESK Futsal Takımı da 18 takım arasından finale kaldı. Final mücadelesinde maçı kaybeden Nilüfer GESK Futsal takımı, turnuvada ikinci olarak bir üst lige çıkmaya hak kazandı. Müsabakalarda mücadele eden sporcuları kutlayan Nilüfer GESK Başkanı Ali Genç, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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