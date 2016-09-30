Nilüferli bisikletçilerin İstanbul zaferi

Nilüfer Belediyespor’un başarılı bisikletçileri İstanbul Arnavutköy’de katıldıkları turnuvada Bursa’ya çifte kürsü sevinci yaşattı.

2016 Dağ Bisikleti sezon finali HC kategorisinde 138 sporcunun katılımıyla zevkli mücadelelere sahne oldu. Turnuvaya Nilüfer Belediyesporlu bisikletçiler damga vurdu. İstanbul Arnavutköy’de HC kategorisinde düzenlenen müsabakalarda Nilüfer Belediyesporlu bisikletçiler sezonu birincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkarak taçlandırdı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı U15 kategorisinde Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Samet Bulut yarışı birincilikle tamamlayarak madalyasını Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’ndan aldı. Master 30 kategorisinde Nilüfer Belediyespor adına yarışan Mehmet Dağbaşı da üçüncülük kürsüsüne çıkarak, çifte kürsü sevinci yaşattı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü bisiklet sporcuları, 2017 Avrupa Dağ Bisikleti Şampiyonası’nın yapılacağı İstanbul Arnavutköy parkurunda yarışarak pisti tanıma fırsatı da buldu. Son 5 yıldır bisiklet sporu camiasında sayısız başarılara imza atan Nilüfer Belediyespor Kulübü, 2016 sezonu içerisinde katılmış olduğu 7 yarışmada, U15 kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra 5 kez birincilik, 1 kez ikincilik ve 2 kez de üçüncülük alarak sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. 2017 sezon hazırlıklarını da sürdüren Nilüfer Belediyespor Kulübü bisiklet sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Karamık’a ve Bisiklet Şube Sorumlusu Hakan Arık’a sezon boyunca verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

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