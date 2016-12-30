Nilüfer’in Genç Yeteneklerinden Yeni Yıl Konseri

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Müzik Eğitim Çalışmaları’na katılan genç yetenekler düzenledikleri Yeni Yıl Konseri’nde alkışları topladı.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2001 yılından bu yana devam eden Müzik Eğitim Çalışmaları’na katılan farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençler, Yeni Yıl Konseri’nde yeteneklerini sergiledi. Yeni Yıl Konseri, Ensar Selim Bulut’un Vals adlı eseri seslendirmesi ile başladı. Gençler, keman, gitar, bağlama, yan flüt, piyano, çello gibi enstrümanlarla Uğur Mumcu Sahnesi’nde verdikleri konserde izleyenlere güzel bir gece yaşattı. Eğitime katılan çocuk ve gençler, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Sonatina”, “Hatıralar” gibi çok sayıda sevilen eser ile konuklara tam bir müzik ziyafeti sundu.

Yeni Yıl Konseri, Meriç Kocatürk, Ezgican Üçlertoprağı, Bilgesu Çakır ve Volkan Karataş’ın seslendirdiği Quisas isimli parça ile sona erdi. Büyük alkış alan konserin sonunda Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Sibel Özer, Müzik Eğitim Çalışmaları Genel Koordinatörü Levent Sezgin’e çiçek vererek tüm genç yetenekleri ve eğitimcileri kutladı. 3 farklı mekanda 28 öğretmen ile 550 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Müzik Eğitim Çalışmaları Genel Koordinatörü Levent Sezgin, “Bu konserde 10 branşta 2 aylık bir çalışmanın ürününü sergiledik. 7’den 70’e her yaşa hitap etmeye çalışıyoruz. Her zaman yanımızda olan Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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