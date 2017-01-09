Nilüfer’in genç sultanları Şark Dişcisi’nde

Nilüfer Belediyespor Genç Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyesi Tiyatro’nun yeni oyunu Şark Dişçisi’ni izledi.

Nilüfer Belediyespor’un başarılı ekiplerinden Genç Voleybol Takımı, takım içindeki dayanışma ve birlikteliği artırmak amacıyla sosyal aktivitelerde bulunmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Tiyatro tarafından sahnelenen Şark Dişçisi adlı oyunu tam kadro izleyen Genç Voleybol Takımı, keyifli bir gün geçirdi. Eğlenceli dakikaların da yaşandığı etkinlikte teknik heyet ve sporcular, günün sonunda Şark Dişçisi oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu tür etkinliklerin takım içindeki dostluğu pekiştirdiğini dile getiren Nilüfer Belediyespor Genç Voleybol Takımı kaptanı Zeynep Ece Öztuna, “Bizler, Nilüfer’de yaşadığımız için şanslı çocuklarız. Sporun ve sanatın imkânlarından faydalanıyoruz. Bize bu imkânı sunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Fırat Emiroğlu’na takımım adına teşekkür ediyorum” dedi.

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