Nilüfer’e eskrimde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü

Hollanda’da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası’na katılan Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı’ndan Hakan Akkaya Nilüfer’e gümüş ve bronz madalya getirdi.

Hollanda’nın Stadskanaal kentinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası’na Nilüfer Belediyesi sporcuları damgasını vurdu. Başarılı sporcu Hakan Akkaya iki ayrı branşta Dünya ikincisi ve üçüncüsü oldu.

U17 ve U23 Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası’nda Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı sporcusu Hakan Akkaya, U23 (23 yaş altı) Erkekler Epe branşında başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Erkekler Epe müsabakalarının ilk turunda mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı eskrimci, ikinci sırada bir üst tura yükseldi.

Hakan Akkaya 16’lık tabloda eşleştiği İsviçre’den Frederico Noah De Oliveira’ya 15-1 üstünlük sağladıktan sonra çeyrek finalde Rusya’dan Vadim Shcherbakov’u da aynı skor ile geride bıraktı. Genç sporcu yarı finalde ise Almanya’dan Maurice Schmidt’yi 15-13 yenerek adını finale yazdırdı. Altın madalya mücadelesinde Rusya’dan Maxim Shaburov ile karşı karşıya gelen Hakan Akkaya maçı 15-7 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Hakan Akkaya Hollanda’da bir de bronz madalya aldı. Müsabakalarda, U23 Erkekler Flöre branşında da ter döken Hakan Akkaya ilk turdaki tüm maçlarını kazandı. Tur atlayan Akkaya, Kuveytli sporcu Sulaiman Ali’yi 15-2’lik skor ile yendi. Çeyrek finalde Rusya’dan Nikita Trofimov ile karşı karşıya gelen genç sporcu bu maçı da 15-6 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Finale çıkmak için bir diğer Rus eskrimci Maxim Shaburov’a karşı mücadele eden Hakan Akkaya rakibine 15-11 mağlup olarak final oynama şansını yitirdi.

Başarılı sporcu bu sonuç ile Dünya Şampiyonası’nı 3’üncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.Akkaya geçtiğimiz yıl da aynı yaş grubu ve branşta dünya üçüncüsü olmuştu.

Organizasyonun ilk gününde oynanan U17 Erkekler Flöre müsabakalarında mücadele eden Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Eskrim Sporcusu Mehmet Bera Şeker de şampiyonayı 14’üncü sırada tamamladı.

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