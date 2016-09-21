Nilüfer’deki kadın derneklerinde yüzler gülüyor

Nilüfer Müzik Festivali’nde stant açarak ürünlerini satan Nilüfer’deki kadın derneklerinin üyeleri, Başkan Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek kendilerine verilen fırsat için teşekkür ettiler.

Kadın emeğini değerlendirmek ve istihdamını artırmak için Nilüfer Belediyesi desteğiyle kurulan kadın dernekleri kısa sürede elde ettikleri başarıyla dikkat çekiyor. Hem üretim hayatının hem de sosyal hayatın içinde daha fazla yer alan kadın dernekleri, çeşitli etkinliklere de katılarak gelir elde ediyor. Nilüfer’de kurulan 38 kadın derneğinden 28’i, Nilüfer Müzik Festivali’nde açtıkları stantlarla ilgi odağı oldular. Yöresel lezzetleri, festival katılımcıları ile 3 gün boyunca buluşturan dernek yöneticileri, kendilerine bu fırsatı veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ziyaretinde bulundular.

Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da yer aldı. Nilüfer Müzik Festivali’nde elde ettikleri gelir ile derneklerine çok büyük katkı sağladıklarını belirten kadın derneklerinin yöneticileri, Başkan Mustafa Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kadınların hayata katılmaları ve yaşamın içinde var olmaları adına her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Bozbey de “ Hedefimiz kadınların her alanda etkin olması. Sadece evinde oturan, çocuk bakan değil tüm alanlarda etkin ve üreten kadınların olmasını istiyoruz. Nilüfer Müzik Festivali’nde hep beraber çok güzel 3 gün geçirdik. İnanıyorum ki emeklerinizin karşılığını almışsınızdır, biz de kadın derneklerimize katkı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşadık. Kadınlarımıza desteğimiz artarak sürecek, yakın zamanda hayata geçireceğimiz Kadın Dernekleri Yerleşkesi’nde kadınlarımız ürettiklerini satarak hem gelir elde edecekler hem de düzenlenecek eğitimlerden çocukları ile birlikte yararlanabilecek” diye konuştu.

Ziyarette kadın dernekleri üyeleri, çalışmalarıyla ilgili de Başkan Bozbey’e bilgi verdiler.

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