Nilüfer’de su kesintisi

BUSKİ, Bursa’nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisine gidileceğini bildirdi.

BUSKİ’den yapılan açıklama şöyle:

“BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Taşlı Sokak ve civarında 07.12.2016 tarihinde 08:00 – 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir.”

Öte yandan BUSKİ daha sonra Osmangazi’de de kesintiye gidileceğini açıkladı:

Su kesintisi açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İsletmeler 1. Bölge Daire Baskanlıgı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında; Osmangazi İlcesi Gecit Mahallesi ile muhtelif sokaklar ve civarında, 07/12/2016 – 19/12/2016 tarihleri arasında, 08:00 – 17:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.”

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail