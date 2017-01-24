Nilüfer’de Orhan Kemal’e vefa

Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılını yazdıklarıyla hayata ayna tutan büyük yazar Orhan Kemal’e adadığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, “İçinde bulunduğumuz ortamın oluşturduğu tüm ayrışmalara, tüm gerginliklere ve tüm korkulara karşı sanat ilacını öneriyoruz. Yaşama tutunmak için, 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerimize herkesi davet ediyorum” dedi.



Türk edebiyatına hem yazın hem de düşünsel anlamda değer katan isimleri “Yılın Yazarı” etkinliklerinde halkın tüm kesimleriyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılını, anlatım gücü zamanın duvarlarını aşan usta yazar Orhan Kemal’e adadı.

2013 yılında Sabahattin Ali ile başlayan “Yılın Yazarı” serüvenine, 2017 yılında Orhan Kemal ile devam edecek olan Nilüfer Belediyesi, düzenlenecek etkinlikleri basın toplantısı ile açıkladı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ile Bukle Erman, Orhan Kemal’in oğulları Nâzım Kemal Öğütçü ile Işık Öğütçü, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, proje danışmanı Atilla Birkiye ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin yıl boyunca düzenleyeceği etkinliklerde Orhan Kemal’in, romanlarında, hikayelerinde, tiyatro oyunlarında ve senaryolarında yansıttığı toplumsal hayat, tüm yönleriyle ele alınacak.

İlk yazı denemelerini Bursa Cezaevi’nde, büyük şair Nâzım Hikmet’in rehberliğinde yapan Orhan Kemal, eserleriyle, genç yaşlı her kesimden vatandaş ile buluşacak.

Yılın Yazarı etkinlikleriyle Türkiye’nin kültür-sanat dünyasına önemli katkıda bulunduklarına inandıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Sabahattin Ali ile başladığımız yolculuğa, Aziz Nesin, Yaşar Kemal ile devam ettik. Bu yıl da usta yazar Orhan Kemal’i, her yönüyle ele alarak anacağız” dedi.

“NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN YAZIN YAŞAMINA KATKISI”

Yılın Yazarı etkinliklerini önemsediklerini kaydeden Başkan Bozbey, “Çünkü, hem yazın dünyasının usta isimlerini mercek altına alıyoruz hem de o ustalar, yıl boyunca binlerce kentliye anlatılıyor, yeni okumalar, yeni tanışmalarla genç kuşaklar bu isimleri tanıma olanağı buluyor. Örneğin, 2013 yılını Sabahattin Ali’ye adadık ve onun sonrasında tüm Türkiye’ye yayılan bir Sabahattin Ali tutkusu başladı. Aynı şekilde, Aziz Nesin yılında da vakıf, eğitim, edebiyat bağlamında Nilüfer’de gençlerle bir bağ kuruldu. Ayrıca Yaşar Kemal Yılı da tam da barışa ihtiyacımızın en çok olduğu günlerde, Nilüfer’de barışın sesini yankılattı. 2017 yılını da ölümsüz eserler veren, ömrü boyunca emeğin yanında saf tutan Orhan Kemal’e adadık. Bu yıl, Orhan Kemal, Nilüfer’de her yönüyle ele alınacak” şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından 2017 yılı boyunca düzenlenecek olan farklı etkinliklerle Orhan Kemal’i kent gündemine taşıyacaklarını ifade eden Bozbey, “Bu arada Orhan Kemal’in unutulmaz eseri ‘Tersine Dünya’, Nilüfer Belediyesi Tiyatro sahnesinde oynanmaya devam ediyor. Tiyatro severleri bu oyunu da izlemeye davet ediyorum” dedi.

“SANAT AYRIŞMALARA, KORKULARA KARŞI İLAÇTIR”

Nilüfer Belediyesi olarak sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inandıklarını vurgulayan Bozbey, “İçinde bulunduğumuz ortamın oluşturduğu tüm ayrışmalara, tüm gerginliklere ve tüm korkulara sanat ilacını öneriyoruz. Sergileri gezelim, sinema ve tiyatro izleyelim ve müzik dinleyelim. Tüm bunlar, yaşama tutunmak için gerekli. İşte tam da bu düşüncelerle, 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinliklerimize sesimizi duyan herkesi davet ediyorum” dedi.

ÖĞÜTÇÜ: NİLÜFER BELEDİYESİ SANATA DESTEĞİ İLE ÖRNEK

Bursa’nın, kendi yaşamında ayrı bir yeri olduğunu belirten Orhan Kemal’in oğlu Nâzım Kemal Öğütçü de, “Nâzım Hikmet ile babam Orhan Kemal’in aynı cezaevinin bir koğuşunda 3,5 yıl birlikte kalmaları. Bu süre, bir üniversite eğitimi gibi geçti. Nâzım Hikmet, 1944 yılında anneme ve babama yazmış olduğu bir mektupta ‘Başka kimseye söz vermediyesiniz, çocuğunuzun adını Nâzım koyar mısınız?’ diyor. Ben, bugün o ismi taşıyorum” diyerek toplantıya katılanlara da duygusal anlar yaşattı.

Nilüfer Belediyesi’ne, sanata verdiği önemden dolayı saygı duyduğunu dile getiren Nâzım Kemal Öğütçü, “Bu eyleminden ötürü ve Türk kültürünü, Türk geleceğini yaratacak olan insanlara çıktığı destekler için Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Orhan Kemal’in 21 yıllık süreçte 58 kitap bıraktığına vurgu yapan küçük oğlu Işık Öğütçü de, babasının adının yaşatılması adına beklentisini dile getirdi. Orhan Kemal isminin, vefatından 47 yıl sonra ilk kez Çukurova Belediyesi tarafından bir kültür merkezine verildiğini ifade eden Işık Öğütçü, “Nilüfer Belediyesi, bir vefa örneği göstererek geleceğe daha mutlu bakmamızı sağlıyor. Beyazıt Belediyesi de bir kütüphaneye ismini verdi. Gönül, çok daha farklı şeyler olmasını ister. Bir üniversiteye Orhan Kemal adı verilmesi, çok arzu ettiğimiz bir şey. Hepimizin gurur duyacağı bir olay olur. Orhan Kemal, halkın ta kendisi. Gönüllerde ve gelecekte de Orhan Kemal’in adının yer alması için herkesin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

ORHAN KEMAL HER YÖNÜYLE ELE ALINACAK

2017 yılını, Türk edebiyatına ölümsüz eserler veren Orhan Kemal’e adayan Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, yıl boyunca düzenleyeceği söyleşiler, okumalar, dinletiler, atölyeler, yarışmalar, sergiler ve sempozyumla büyük ustayı, toplumun tüm kesimleriyle buluşturacak.

Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy “Tersine Dünya”yı irdeleyen bir söyleşi gerçekleştirirken, “Edebiyattan Sinemaya Orhan Kemal” konulu söyleşide de Orhan Kemal’in senaryo yazarlığı mercek altına alınacak. Hülya Soyşekerci de Türk edebiyatında iz bırakan kadın karakterler yaratan Orhan Kemal’in Bir Filiz Vardı romanını çözümleyerek Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın projesine katılan kadınlarla buluşacak.

Bir başka söyleşide de Semih Gümüş ve Ömer Türkeş, büyük ustanın Murtaza isimli romanı bağlamında bu ölümsüz karakteri derinlemesine ele alacak.

Orhan Kemal Müzesi’ni kuran, Orhan Kemal hakkında birçok araştırma ve derleme yayınlayan oğlu Işık Öğütçü’nün konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi de Orhan Kemal’in bilinmeyen yönlerine ışık tutacak.

Şevval Sam, Tilbe Saran, Hakan Gerçek ve Bülent Emin Yarar , Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin samimi atmosferinde öğrencilerle buluşarak Orhan Kemal’in hikâyelerini okuyacaklar.

2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında yıl boyunca drama, yazı, karikatür, resim ve okuma atölyeleri gerçekleştirilecek.

Ayrıca usta yazar Orhan Kemal’in romanı Cemile Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması’na konu edilecek. Orhan Kemal’in eşsiz öykücülüğü anısına da yurt çapında “2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Öykü Ödülü” yarışması da düzenlenecek.

Eserleriyle toplumsal hayatın gerçeklerini görünür kılan Orhan Kemal anısına, Nilüfer Belediyesi PTT işbirliğiyle kişisel pul ve zarf çıkaracak.

2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri düzenlenecek kapsamlı bir sempozyumla sona erecek.

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