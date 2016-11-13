Nilüfer’de nefes kesen bisiklet yarışı

Nilüfer Belediyesi Dağ Bisikleti yarışları heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışlarda dereceye girenlere madalyalarını veren Başkan Mustafa Bozbey, “Misi’den Gölyazı’ya kadar uzanan 300 kilometrelik Mysia Yolları’nda uluslararası yarışma düzenlemek istiyoruz” dedi.

Nilüfer, hafta sonu nefes kesen yarışlara ev sahipliği yaptı. Balat Atatürk Ormanı’nda ilk kez gerçekleşen Nilüfer Belediyesi Dağ Bisikleti Yarışları heyecan dolu anlara sahne oldu. 7 kategoride Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen toplam 105 sporcu, ferdi ve takım olarak Balat Atatürk Ormanı’ndaki 2 bin 200 metrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Parkurda sporcular, kategorilere göre 6 ile 12 tur attı. Kıran kırana geçen yarışların U15 kategorisinde Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Samet Bulut, geleneği bozmayarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Bozbey: Bisikleti ulaşım olarak da kullanmalıyız

Nilüfer Belediyesi Dağ Bisikleti Yarışları’nın ödül töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Bisikleti hem spor hem de ulaşım amaçlı kullanılması yönünde önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır kentte bisiklet yolları yapıyoruz. Her yıl ortalama 500 öğrencimize bisiklet dağıtıyoruz. Kent içindeki bisiklet yollarımız 150 kilometreye yaklaştı. Daha fazla bisiklet yolu yapmak için çaba gösteriyoruz. Yollarda bisiklet süren birçok arkadaşımız var ancak bisiklet yollarını kullanmaktan kaçınıyorlar. Bu da beni üzüyor. Zaman zaman arkadaşlarımıza ‘Bisiklet yolunu kullanarak vatandaşlarımıza örnek olun’ diyorum. Bisiklet yollarına araçlarını park eden sürücüleri takip ediyoruz. Bu sorunun ortadan kalkması için gerekli çalışmaları da yürütüyoruz. Nilüfer’de bisikleti sadece spor amaçlı değil, ulaşım amaçlı olarak yollarımızda görmek istiyoruz” dedi.

“Mysia Yolları’nda uluslararası turnuva düzenlemek istiyoruz”

Nilüfer’de bisiklet kullanımının daha fazla yaygınlaşması için kurum olarak projeler ürettiklerini dile getiren Bozbey, “Gümüştepe (Misi) Mahallemizde yürüyüş ve bisiklet yollarından oluşan Mysia Yolları projemizi hayata geçirdik. Misi’den Gölyazı’ya kadar uzanan 300 kilometre civarında bir yol. Tarihi geçmişi bulunan Misi ve Gölyazı’yı birbirine bağlayan yolda iki yada üç günlük program dahilinde uluslararası bisiklet turnuvasına imza atma girişimimiz başladı. Belki de öncelikle bir çalıştay yapılacak. Bu çalıştayda Mysia Yolları’nda nasıl bir uluslararası organizasyon yapabiliriz konusu tartışılacak. Çalıştaydan çıkacak sonuçlara göre de orada bir yarışma düzenleyeceğiz. Bunu da geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda önerilerinizi bekliyoruz. Turnuvayı hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyanın en çevreci ulaşım aracının bisiklet olduğuna dikkat çeken Bozbey, “Bu yüzden çok önemsiyoruz. Bisikleti spor ve ulaşım aracı olarak kullandığınız için teşekkür ediyorum. Günlerinizin bisiklet üzerinde ve vatandaşlarımızın duyarlı bakışları içinde en iyi şekilde geçmesini diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, Nilüfer Belediyespor Başkanı Fırat Emiroğlu, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Atakan Çorbacı, Nilüfer Belediyesi Bisiklet Takımı Sorumlusu Hakan Arık, Bisiklet Bursa İl Temsilcisi Ali Beytekin ile Organizasyon Sorumlusu Rabia Uslu Kilim verdi.

Dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

U15 Kategorisi: Samet Bulut (Birinci), Davut Kama (İkinci), Emir Melik Peker (Üçüncü)

U17 Kategorisi: Halil İbrahim Doğan (Birinci), Okan Aydoğan (İkinci), Gürkan Kaya (Üçüncü)

Elite Kadın Kategorisi: Eda Konuk (Birinci), Beyza Ersan (İkinci), Sevgi Karataş (Üçüncü)

Elite Erkek Kategorisi: Abdulkadir Kelleci (Birinci), Burak Abay (İkinci), Mehmet Doğan (Üçüncü)

Genç Erkek Kategorisi: Sinan İli (Birinci), Yasin Ekici (İkinci), Bayram Yazıcı (Üçüncü)

Master 30 Kategorisi: Gökhan Uzuntaş (Birinci), Cemil Bozkurt (İkinci), Engin Karabacakoğlu (Üçüncü)

Master 40 Kategorisi: Mehmet Mestan (Birinci), Hasan İssi (İkinci), Cüneyt Öztürk (Üçüncü)

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