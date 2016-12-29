Nilüfer’de muhteşem gece

Sahnede 20’inci yılını kutlayan mor ve ötesi grubu Bursa Nilüfer’de unutulmaz bir konsere imza attı. Rock müziğin ünlü grubu dillerden hiç düşmeyen parçalarını hayranları ile birlikte söyledi.

Nilüfer Belediyesi, rock müziğin ünlü grubu mor ve ötesi grubunu sevenleri ile buluşturdu. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum’da düzenlenen mor ve ötesi konserinin biletleri günler öncesinden tükendi.

Bilet kalmayınca grubun çok sayıda hayranı konseri merdivenlerde oturarak izledi.

mor ve ötesi grubu üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı sahneye çıktığında salonu tıklım tıklım dolduran sevenleri coşku içindeydi.

Müzik hayatında 20’inci yılını kutlayan mor ve ötesi, gecede 1996 yılından bugün kadar sevilen tüm parçalarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.

Grup üyeleri, Cambaz, Bir Derdim Var, Oyun Bozan, Araf gibi hit şarkılarını seslendirirken hayranları da onlara eşlik etti.

Grubun solisti Harun Tekin parça aralarında da izleyicilerle sohbet etti. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği konserde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Harun Tekin, “İnsanlar içlerine kapanmışken, umutsuzken sizler bu konsere gelerek umut verdiniz. Umarım daha bir çok konserde biraraya gelerek barış ortamı içinde şarkılarımızı söyleriz” dedi.

Mor ve Ötesi grubu hayranlarının müziğe doyduğu konser renkli görüntülerle son buldu. Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Berk, grup üyelerine, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına çiçek vererek teşekkür etti.

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