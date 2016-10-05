Nilüfer’de masallar hayat buldu

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 2016 Yılın Yazarı Yaşar Kemal etkinlikleri kapsamında düzenlediği Nazlı Çevik ile’Masalcının Masalı’ buluşmasına katılanlar masal dünyasında keyifli bir yolculuk yaptı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü yeni sezonu Nazlı Çevik ile ‘Masalcının Masalı’ etkinliğiyle açtı. Uğur Mumcu Sahnesi’nde 2016 Yılın Yazarı Yaşar Kemal etkinlikleri kapsamında düzenlenen masal dinletisinde her yaş grubundan katılımcılar yer aldı. Hikaye anlatıcısı ve tiyatro pedagogu Nazlı Çevik, “Mavi Balina ile Ulu Çam Ağacı”nın masalıyla izleyenleri masalların esrarengiz dünyasına götürdü. Çevik’e, müzisyen Faysal Macit de ritimleriyle eşlik etti. Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı gecenin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala, Nazlı Çevik ve Faysal Macit’e teşekkür ederek çiçek verdi.

Çevik: Nilüfer Belediyesi’nin yeri çok özel

Yaşar Kemal edebiyatının beslendiği en önemli kaynağın sözlü gelenek olduğunu belirten Nazlı Çevik, “Hikaye anlatmak, dinleyiciye hayal kurdurmak demektir. Türkiye’de masal anlatıcılığı son yıllarda büyük bir atağa geçti. Türkiye’de özellikle Nilüfer Belediyesi bu konuda çok özel bir yerde. Hikaye anlatıcılarına bu kadar çok sahip çıkan başka belediye yok. Gittiğim her yerde Nilüfer Belediyesi’ni ve Bursa dinleyicisini anlatıyorum. Bu anlamda sanata ve sanatçıya sahip çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyorum” dedi.

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