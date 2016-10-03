Nilüfer’de köy filmleri şöleni

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Çalı Köy Filmleri Festivali, meraklılarına sinema şöleni yaşattı.



Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği Çalı’da düzenlenen festivalde, Kalandar Soğuğu, Rüzgarın Hatıraları, Sivas, Yılanların Öcü gibi çok sayıda köy filmi izleyici ile buluştu. Söyleşilerin de düzenlendiği Çalı Köy Filmleri Festivali’nde Yrd. Doç. Zuhal Çetin Özkan, sinemanın geçmişi, Yrd. Doç. Dr. Sabire Soytok da İran sineması üzerine seyircilerle sohbet etti.

Bu yıl Türkiye’nin Oscar adayı olan Kalandar Soğuğu filminin başrol oyuncusu Haydar Şişman da söyleşilere katılan isimler arasındaydı. Haydar Şişman, “Benim arzum bu filmin elde ettiği başarı sonrası yönetmenlerin, yapımcıların bu tarz projelere daha fazla yönelmesidir. Elde edilen başarılar, yaptığınız işi insanların beğenmesi, amatör tiyatrocu ve sinemacılar için kıvanç kaynağıdır. Ekim ayında önemli festivallerde finalist olarak yarışacak filmimizin Oscar adayı olması da başarıyı taçlandırdı” dedi.

Filmi çekerken büyük zorluklar yaşadıklarını belirten Haydar Şişman,”O coğrafyada film çekmek sabırlı olmayı gerektiriyor. Filmde dört mevsimin işlenmesi bizi çok zorladı. Ancak çekimlerin zorluğu bizleri yıldırmadı ve böyle güzel bir yapım ortaya çıktı” ded

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