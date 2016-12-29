Nilüfer’de kar yağışı başladı

Bursa’da dün özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı merkez ilçelerde de yüzünü göstermeye başladı. Sabah saatlerinde sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar yerini yoğun kar yağışına bıraktı!



Şu an Karafatma Meydanı…

Bursa’da dün yoğun olarak kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı merkez ilçeler olan Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi’de de yoğun olarak kendini gösterdi.

Kar yağışı gece boyunca sürecek.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre saat 21.00’den sonra kar yağışı şiddetini azaltacak.

Kar yağışının cuma, cumartesi ve pazar günleri de etkili olması bekleniyor.

Bursa Valiliği son dakika kar tatili kararı alırsa anında duyuracağız…

Bugün etkili olan kar yağışı ve kış şartları nedeniyle Bursa’nın İnegöl, İznik, Yenişehir, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde, taşımalı eğitim yapan okullar, bir gün tatil edilmişti. İznik’in Candarlı ve Tacir mahallelerinde ise ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmişti.

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