Nilüfer’de Cumhuriyet coşkusu bu yıl farklı yaşanacak

Nilüfer Belediyesi’nin her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği yürüyüşün bu yıl çok farklı bir içerikle gerçekleşeceğini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “3 bin kişinin dönem kostümleriyle 10’uncu yıl ruhunu canlandıracağı etkinlikte Cumhuriyetimizin 93. yaşını hep birlikte, coşkuyla kutlamaya davet ediyorum” dedi.

2006 yılından bu yana Cumhuriyet coşkusunu on binlerin katılımıyla kutlayan Nilüfer Belediyesi, 93’üncü yılda bambaşka bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. “Cumhuriyetimiz değerlidir” sloganıyla düzenlenecek yürüyüşe ilişkin basın toplantısı düzenleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl Cumhuriyetin 10’uncu yılında yapılan kutlamaların günümüze taşınacağını açıkladı.

Başkan Bozbey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünün bitiş noktası olan Hastane Alanı’ndaki basın toplantısını Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Rahşan Duygu Tursun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Berhan Soner, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ile birlikte gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Nazlı Yazgan, Ahmet Çakıcı ve Yalçın Işıkyıldız’ın da yer aldığı basın toplantısında Başkan Bozbey, bu yıl düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının içeriği ile ilgili bilgi verdi.

NEDEN 10. YIL RUHU?

Nilüfer Belediyesi olarak 2006 yılından bu yana 29 Ekim kutlamalarında birlik-beraberlik içinde, coşkuyla yürüdüklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “10 yıldır sürdürdüğümüz bu gelenek, artık Türkiye’nin sahiplendiği bir kutlamadır. Halkın, Cumhuriyeti’ne sahip çıktığının, halkın, Cumhuriyetini meydanlarda coşkuyla kutladığının göstergesidir. Nilüferliler’in 10 yıldır sürdürdüğü bu gelenek, bu yıl, Nilüfer’de 10. yıl ruhuyla yaşanacak. Neden mi 10. yıl ruhu? Cumhuriyet’in ilanından itibaren 10 yıl boyunca, kritik bir süreçten geçilmişti. Türkiye, Atatürk önderliğinde bir yenileşme, ve Türk ulusuna yeni bir kimlik kazandırma çabasını gerçekleştirdi. Bir yandan uzun yıllar süren savaşların etkisinden kurtulma mücadelesi verilirken, rejim karşıtlarıyla da mücadele edildi. 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla başlanan süreçte, en kapsamlı kutlamalar 1933 yılında gerçekleştirildi. O yıl, Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün halka seslenişi için tüm kesimlerden temsilciler, köylüler, kocasını, çocuğunu savaşta kaybeden kadınlar, Ankara’ya davet edildi. Törenler görkemli, geniş katılımlı, tüm yurda yayılan nitelikteydi ve 3 gün boyunca sürdü. İşte biz de, 2006 yılından bu yana, Nilüfer’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında geniş katılımla düzenlenen yürüyüşü ve kutlamaları, bu yıl 10’uncu yıl ruhuyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

3 BİN KİŞİ DÖNEM KOSTÜMLERİYLE YÜRÜYECEK

Yürüyüşün 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı’ndan başlayacağını açıklayan Başkan Bozbey. “Yürüyüşte, 1933 yılında yapılan Cumhuriyetin 10’uncu yılı kutlama programı canlandırılacak. Bu çerçevede, yürüyüşte 3 bin kişi, 10’uncu yıl kutlamalarının yapıldığı döneme ait kostümlerle yer alacak. Nilüfer’de farklı bir ruhla gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının belgeseli de yürüyüş sırasında ünlü bir yönetmen tarafından çekilecek. “Cumhuriyetimiz değerlidir” sloganıyla düzenlenecek yürüyüşün yapılacağı FSM Bulvarı’nda döneme ait mimari sokak süslemeleri yapılarak, katılımcılara 10’uncu yıl ruhu yaşatılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine on binlerin katılarak Cumhuriyete sahip çıkacağı yürüyüş, FSM Bulvarı’ndaki Hastane Alanı’nda sona erecek” dedi.

Alanda kurulan özel sahnede de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüsünün hologram teknolojisi kullanılarak yansıtılacağını ve aynı anda Atatürk’ün, 10. yıl konuşması ile alanda toplanan halka sesleneceğini açıklayan Bozbey, Hastane Alanı’ndaki sahnede orkestra eşliğinde 10. Yıl Marşı’nın da hep birlikte söyleneceğini kaydetti.

BOZBEY: CUMHURİYET COŞKUSUNU HEP BERABER YAŞAYALIM

Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin düzenleyeceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bozbey, “Cumhuriyet yürüyüşünün ardından, yurttaşlarımızla birlikte, Hastane Alanı’ndaki dev çadırda düzenlenecek “Cumhuriyet’in Değerleri” konulu interaktif serginin açılışını gerçekleştireceğiz. Sesimizi duyan herkesi 29 Ekim’de, Cumhuriyetimizin 93. yaşını hep birlikte, coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Nilüfer’den çağlayacak bu coşkunun tüm ülkeye yayılması dileğimizdir” diye kaydetti.

CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL GAZETE

Nilüfer Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Berhan Soner de 3 bin kişinin kostümlerle katılacağı yürüyüşün içeriği ile ilgili bilgi verdi. Yürüyüş sırasında ünlü bir yönetmenin de belgesel çekeceğini belirten Soner, yürüyüş güzergahında da 1933’lü yıllara özgü süslemeler yapılacağını kaydetti. Cumhuriyet Bayramı’nda tüm kenti Ata posterleriyle donatmak istediklerini söyleyen Soner bu amaçla Ata Posteri dağıtımının da devam ettiğini belirtti. Bu yıl Nilüfer’de 50 bin Ata posteri dağıtılacağını söyleyen Soner, yurt dışından bile poster talebinde bulunanlar olduğunu belirterek “Bu talepler gurur verici” dedi.

Berhan Soner, 1933’lü yılların tarzı ve grafikleriyle Cumhuriyete Bayramı’na özel bir gazete de hazırlandığını belirterek, “10. yıl kutlamalarının yapıldığı dönemde basında çıkan haberlerin de yer aldığı “Cumhuriyetin Değerleri” isimli gazete Bursa’nın yanı sıra tüm yurtta dağıtılacak” dedi.

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