Nilüfer’de 500 kişi okçuluk eğitimi aldı

Nilüfer Belediyesi ve Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu kursunda altıncı dönem mezunları da sertifikalarını aldı. Bu eğitimle birlikte şimdiye kadar toplam 500 kişiye okçuluk sertifikası verildi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği işbirliğiyle düzenlediği Geleneksel Türk Okçuluğu kursunun altıncı dönemi de sona erdi. Ata sporu olan geleneksel Türk okçuluğunun gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla açılan kurslarda eğitim gören 57 kişi daha düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen sertifika törenine Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ile Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı ve kurs eğitmeni Talat Sünnetçioğlu da katıldı. Sünnetçioğlu, tören öncesi 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldığı bir sunum yaptı. Sporun farklı branşlarını Nilüferlilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri kutladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından açılan kurslarda iki yılda toplam 500 kişiye kurs verdiklerini ifade eden Sünnetçioğlu da, “Bunun yanında üniversite ve okullarda birçok konferans, sunum ve gösteri gerçekleştirdik. Kurslarda, birçok ilke de imza attık. Türkiye’de ilk kez menzil atışları gerçekleştirerek ders programlarımızda uyguladık. Bunun sonucunda da Polonya’da gerçekleştirilen yarışmalarda birinci olduk. İlk zamanlarda ok malzemeleri ve yaylarımızı ithal ederken, bugün kendimiz ok ve yay yapmaya başladık. Eğitim verdiğimiz kursiyerlerimiz, yurt içi ve yurt dışında katıldığı festival ve yarışmalarda birçok derece elde ederek Nilüfer Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etti. Desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e derneğimiz ve tüm kursiyerlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu, Sünnetçioğlu ile birlikte kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Öte yandan Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Talat Sünnetçioğlu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Türk okçuluğuna verdiği katkılardan dolayı Kemankeş Geleneksel Okçuluk Derneği’nin onursal üyesi seçtiklerini belirtti. Sünnetçioğlu, onursal üyelik belgesini, Başkan Mustafa Bozbey adına Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu’na verdi.

Törende ayrıca yarışmalarda dereceye girenlerle, her dönemin başarılı olan kursiyerleri, ok, yay ve tirkeş ile ödüllendirildi.

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