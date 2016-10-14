Nilüfer’de 30 bin kişiye aşure dağıtılacak

Nilüfer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında mahallelerde aşure dağıtımına başladı. Üçevler Mahallesi’nde başlayan aşure ikramlarına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin Muharrem ayında her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramları bu yıl da devam ediyor. Bu yıl ilk olarak Üçevler Mahallesi’nde düzenlenen aşure dağıtımına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal ve Üçevler Mahalle Muhtarı Musa Yılmaz katıldı. Başkan Bozbey kepçeyi eline alarak vatandaşa aşure ikram etti. Aşureyle ağızları tatlanan vatandaşlar da Bozbey’e teşekkür etti.

Geleneklerin yaşatılmasıyla dayanışmanın artacağına dikkat çeken Başkan Bozbey, aşurenin Müslümanlar için paylaşmak, bolluk ve bereket anlamına geldiğinin altını çizdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer’in farklı mahallelerinde aşure dağıtılacağını kaydeden Başkan Bozbey, 27 mahallede toplamda 30 bin kişiye aşure dağıtılacağını söyledi.

İlk olarak Üçevler Mahallesi’nde başlayan aşure dağıtımı 15 Ekim-27 Ekim tarihleri arasında İhsaniye, Ataevler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü, Alladdinbey Hizmet Binası önü, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Kulübü, Yüzüncüyıl, Cumhuriyet, Çamlıca, Konak, Görükle, Dumlupınar, Balkan, Kurtuluş, Karaman, Işıktepe, Fethiye ve Kültür mahallelerinin pazar alanlarında devam edecek.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail