Nilüfer Kadın Korosu’ndan büyüleyen konser

Bursa’nın merkez Nilüfer Belediyesi’nin Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki Kadın Korosu, “Zülfü Livaneli Şarkıları, Türküler ve Marşlar” seslendirdiği Öğretmenler Günü Konseri’nde gönülleri fethetti.

CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nca Magazin Outlet Uğur Mumcu Sahnesi’nde dün yapılan konseri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de izledi.

Konsere Öğretmen Marşı’yla başlayan koro, Zülfü Livaneli’nin adıyla özdeşleşmiş şarkılar başta olmak üzere birbirinden güzel şarkı-türkü ve marşlara yer verdi. “Leylim Ley”, “Sevda değil”, “Karlı Kayın Ormanı”, “Yiğidim Aslanım”, “Aldırma Gönül”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Hasretinle Yandı Gönlüm” gibi şarkı ve türkülerle salonda duygu rüzgarları estiren koro final bölümüne İzmir Marşı’yla başlayıp “Dağ Başını Duman Almış” ve “10’uncu Yıl Marşı” ile konseri tamamladı.

Öğretmen koristler Nesrin Çavuşoğlu, Yünel Zorlubaş, Aynur Özpazarbaşı, Özlem Ergündüz, Gülsenem Yılmaz, Nurel Erdağ, Aysen Görgöz, Gönül Aka, Nilüfer İlçe Kadın kollarında görev yapan koristler Cebire Göktürk ve Filiz Büyükçoban konserde solist olarak görev yaptı.

Koristler Fatma Sevik ve Gülşen Eryılmaz şiirleriyle geceye duygu katarken, finalde ise danslarıyla Hikmet Birgül ve Saadet Çağman alkış topladı.

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