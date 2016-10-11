Nilüfer Kadın Korosu yeni sezona hazır

Bursa Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, yeni sezon hazırlıklarına neşeli bir kahvaltının ardından ilk dersini yaparak başladı.



Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, 2016-2017 sezonu için ders başı yaptı… Koro üyeleri önce Konak Olimpik Restoran’da kahvaltıda buluşup hasret giderdi. Ardından da ilk dersle birlikte yeni sezon hazırlıklarına start verdi.

Koro Şefi Dr. Aysel Gürel, koronun 10’ncu yılının kutlandığı geçtiğimiz sezonda Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin “Kültüre Katkı Ödülü”ne layık görüldüğünü hatırlatarak, yeni sezonda da yine çok farklı konseptle izleyici karşısına çıkacaklarını söyledi.

Gürel, “Geçen sezon izleyicilere keyifli anlar yaşatabilmek adına çok çalıştık. Yaz döneminde koro olarak Makedonya’da Ohrid Müzik Festivali’ne katıldık. Yorgunluklarımıza değdi. Başarılı bir sezonu geride bıraktık. Bugünkü kahvaltıyla birlikte yaz tatilimiz sona erdi. Hasret giderdik. Hızla hazırlıklara girişiyoruz. Yeni sezonda yine farklı konseptle Bursalıların karşısında olacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail