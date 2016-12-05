Nilüfer Belediyesi’nin kadın derneklerine desteği artıyor

Nilüfer Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde, kadın dernekleriyle işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Nilüfer Belediyesi ile 31 kadın derneği, bölge ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla protokol imzaladı.

Üretim ve dayanışma kenti olma hedefiyle çalışmalarını yürüten ve tüm haklardan eşit faydalanabilmeleri için kadınlara destek olan Nilüfer Belediyesi bu doğrultuda önemli bir adım daha attı. Nilüfer Belediyesi, kentte kurulmuş 31 kadın derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Misi Kamp Karavan Restoran’da gerçekleştirilen protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman, 31 kadın derneğinin başkanları ile üyeleri katıldı.

Kadın dernekleri arasındaki dayanışma ve birlikteliği artırmak, kadınların kendi ekonomilerini kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında Nilüfer Belediyesi, 2017 yılı boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler, festivaller, açılış organizasyonları ve yardım kermeslerinde, kadın derneklerine ayni destekte bulunacak. Protokole göre, kadın dernekleri herhangi bir siyasi faaliyette yer almayacak ve aracılık etmeyecek.

KADIN DERNEKLERİNE “BİRLEŞİN” ÇAĞRISI

Protokol töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak 2012 yılından bu yana kadın derneklerinin kurulmasına ve güçlenmesine destek verdiklerini belirtti. Nilüfer’de az sayıda dernekle yola çıktıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Bu yolculukta varılan nokta, bugün itibariyle 40’ı aşan kadın derneğidir. Yakın zamanda kadın dernekleri yerleşkesini yaşama geçirmek için de kolları sıvadık. Ancak çok olmak, bu rakamlara ulaşmak her zaman iyi midir? Eğer aynı mahallede birden fazla kadın derneği varsa bana göre bu durumu bir gözden geçirmek de gerekir. Bizim kurum olarak yaklaşımımız, aynı mahalledeki birden fazla derneğin birleşmesini sağlamaktır. Bir mahallemizde güçlü bir kadın derneğinin olması en doğrusudur. Bölünen değil, bütünleşen, dağılan değil bir arada olan, ayrı duran değil dayanışan kadın dernekleri olmanızı arzu ediyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolde de belirttiğimiz gibi, eğer bu birleşme sağlanamazsa, belediyemizin desteğinin hangi derneğe olacağı konusunda Mahalle Komitesi kararı geçerli olacaktır” dedi.

BOZBEY: DAYANIŞMA ARTACAK

Protokol sayesinde kadın derneklerine daha eşit, daha nitelikli, daha sürdürülebilir ve daha şeffaf şekilde destek verileceğini vurgulayan Başkan Bozbey, “Yıllardır kadın derneklerimize verdiğimiz desteği, 31 derneğimizle imzalayacağımız protokol çerçevesinde resmiyete dökeceğiz. Dayanışmanın, kırsal kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olan mahalle kadın derneklerimize bu protokolle desteklerimiz daha da artacak. Ama beklentilerimiz de artacak. Kurum olarak belirlediğimiz bazı çalışma prensiplerimizi derneklerimize de sunduk. Sizler tarafından bu prensipler kabul gördü. Özellikle, eşitlik, şeffaflık, siyasetsizlik, yönetişim gibi kavramları artık Nilüfer’deki kadın derneklerimizin de benimsemesini istiyoruz. Bugün imzalayacağımız protokolle daha da gelişecek olan dayanışmamız, Nilüfer’in farkını, bu kentin demokrasi ve eşitlik anlayışını yine ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Birlikte ve yan yana durarak gücümüzün oluşturacağı güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle, protokolümüz kentimize, ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey konuşmasında tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 82. yılını ve Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladı.

Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Bozbey, 31 kadın derneğinin başkanıyla tek tek protokole imza koydu.

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