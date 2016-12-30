Nilüfer Belediyesi’nde yılbaşı kutlaması

Bursa Nilüfer Belediyesi çalışanları düzenlenen etkinlikte yeni yılı barış dilekleriyle karşıladı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de katıldığı etkinlikte düzenlenen hediye çekilişinde de çalışanlar sürprizler yaşadı.



Nilüfer Belediyesi ailesi 2017 yılına hep birlikte merhaba dedi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde düzenlenen etkinlikte çalışanlar bir araya gelerek yeni yıla ilişkin dileklerini birbirlerine ilettiler.

Mesai sonrasında düzenlenen etkinlikte, personel yeni yılı karşılamanın heyecanını birlikte yaşadı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve tüm çalışanların yer aldığı etkinlikte hediye çekilişi de yapıldı.

Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları’nın yaptığı çekilişte ismi çıkanlara televizyon, iphone 7, yemek takımı, alışveriş çeki gibi çok sayıda hediye verildi.

BOZBEY: 2017’DE ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ

Tüm personelin bir araya geldiği buluşmada Başkan Mustafa Bozbey, yeni yıla ilişkin iyi dileklerini dile getirdi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, 2016 yılında ülkenin yaşadığı acı olaylara değinerek şöyle konuştu: “2016’da bir ülkenin yaşayabileceği en ağır sınavlardan geçtik. Çok ağladık, çok üzüldük. Ama bir can simidimiz var bizim de, her şeye inat. Bizi güçlendiren, yaşama sımsıkı sarılmamızı sağlayan ve tükenmeyen umudumuz var. Barıştan yana çarpan kalplerimiz, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, kardeşliğe, eşitliğe olan inancımız var bizim. Birlik ve beraberliğimiz var, en önemlisi vicdanımız var.

Dileğim, hepimiz adına, 2017’yi güzelliklerle, kalıcı barışla karşılamaktır.”

Nilüfer Belediyesi çalışanlarına yıl boyunca harcadıkları emek için teşekkür eden Başkan Bozbey, “Gülümseyin Nilüferdesiniz sloganının altını, emeğiyle dolduran, bu kent için yaptığımız çalışmalara yüreklerini de katan sizlerin 2017’de de artan bir performansla çalışacağınıza inanıyorum. Performansınızın sürekliliği, dayanışmanız, birbirinize kenetlenmeniz bizi daha fazla başarılara taşıyacaktır. Nilüfer Belediyesi ailesinin bir üyesi olmanın sorumluluğu büyük. Bu kenti, kültür-sanatın, sporun, eğitimin, dayanışmanın kenti yaptık. Ancak aldığımız her ilerleme, bizlere yepyeni sorumluluklar da getiriyor. Nilüfer’in çıtasını her geçen gün bir basamak daha artırmak durumundayız. İnanıyorum ki, 2017 yılında da demokrasi, katılımcılık, özgürlük, sosyal belediyecilik, eşitlik ve vicdanın kenti Nilüfer’de gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle çıtamızı yükselteceğiz. Nilüfer Belediyesi sizin sayenizde örnek ve lider bir kurum haline geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Bozbey’in konuşmasının ardından hep birlikte yeni yıl pastası kesildi.

Nilüfer Belediyesi’nde ayrıca tüm personele yeni yıl armağanı olarak ajanda verildi. Personelin hediyelerini birim birim gezerek veren Başkan Yardımcıları herkesin yeni yılını kutladı.

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