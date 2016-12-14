Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası’ndan unutulmaz konser

1. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nde Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası sahne aldı. Orkestra performansıyla büyük beğeni topladı.

Nilüfer Belediyesi’nin Mix Müzik & AkademiX destekleriyle gerçekleştirdiği 1. Bursa Nilüfer Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nde unutulmaz konserlere imza atıldı. Bu konserlerden birini de Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası verdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri izleyenler arasında Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici de vardı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen konserde Şef Hasan Adıgüzelzade yönetimindeki Nilüfer Belediyesi Oda Orkestrası, G.F. Handel, J.G. Albrechtsberger, A.Vivaldi, P.I. Tchaikovsky ile L. Yanacek’ın eserlerini başarıyla seslendirdi. Kapanışı Nevit Kodallı’nın Telli Turna isimli parçası ile yapan Orkestra izleyiciden büyük alkış aldı. Konserin sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici, Şef Hasan Adıgüzelzade ve orkestra üyelerine çiçek vererek Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür etti.

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